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Питерец.ру » Общество » В Лодейном Поле расселяют аварийное жилье

В Лодейном Поле расселяют аварийное жилье

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46
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
На Лесной улице города ввели в эксплуатацию многоквартирный дом

На Лесной улице города ввели в эксплуатацию многоквартирный дом для расселения аварийного жилья. Из 32 ветхих бараков до конца года смогут переселиться 443 человека.

«Это один из самых крупных и качественных объектов программы расселения 2022 года: рядом с домом оборудовали большие игровые площадки с полем для мини-футбола, тренажерами, качелями — всем, что будет радовать семьи новоселов. Внутри дома — светло, выполнена отделка под ключ, установлена сантехника и бытовые приборы. Объект готов к заселению. Сегодня ведется передача квартир местной администрации, чтобы организовать выдачу ключей», — рассказал зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский. 

В многоквартирном доме 171 квартира, из которых 88 двухкомнатные и 3 — трехкомнатные. Общая площадь помещений составила 7 тысяч квадратных метров. На первом этаже жилого комплекса обустроена квартира для проживания людей с ограниченными возможностями мобильности, которая оборудована специальным электро-подъемником. Оборудована парковка на 83 машины. 

Ранее Правительство Ленинградской области ввело в эксплуатацию два дома в Подпорожье и в Янеге. Строительство многоквартирных домов выполнила госкомпания «Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования» и региональный подрядчик «Строитель 47». До конца 2022 года будут введены дома в Тихвине, Ивангороде, Сясьстрое, Луге и в деревне Лесколово. Всего в новые квартиры переедут 2455 человек.

Источник: Администрация Ленобласти
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