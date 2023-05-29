В Ленобалсти отремонтируют трассу, проходящую через Иннолово, Рюмки и Большие Томики

Ленобласть капитально отремонтирует одну из основных региональных трасс Ломоносовского района, проходящую через Иннолово, Рюмки и Большие Томики.

Срок проведения капремонта рассчитан до 2025 года, государственный контракт на выполнение работ уже заключен. В процессе стройки дорожники полностью заменят дорожное полотно и основание, построят тротуары и освещение в границах населённых пунктов, а также заменят водопропускные трубы. Также обновится и мост через реку Стрелка. В общей сложности стройка затронет почти восемь километров.

Трасса от Аннино до Разбегаево проходит по территории активного малоэтажного жилищного строительства: по ней водители могут выехать как в сторону КАДа, так и в сторону Ропши.

Постоянное обновление сети региональных дорог Ломоносовского района Ленобласть продолжает несколько лет подряд: по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано Гостилицкое шоссе на участке от КАДа до «Южного полукольца», обновлена дорога на Колокольную Гору, Ропшинское шоссе от Велигонтов в сторону Марьино, дорога от Нового Петергофа в сторону Низино. Заключен контракт на ремонт двух участков Стрельнинского шоссе от границы с Санкт-Петербургом через Новополье и Горбунки почти до Оликов и четыре километра непосредственно до Кипени.