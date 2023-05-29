ента новостей

19:15
В Ленобласти прошел турнир по шахматам для детей и подростков
19:04
Общественное пространство «СреДА!» и петербургская приемная «Единой России» подключились к системе «Говорящий город»
19:01
Женская сборная по футболу «Ленинградская семья» привезла «Кубок Ярославны»
18:55
В Петербурге участились случаи нападений подростков на прохожих
18:49
Ленинградец» Сергея Кирьякова после нескольких невнятных матчей растерзал «Торпедо-Владимир», забив уже на 1-й и 3-й минутах
18:23
В Ленобалсти отремонтируют трассу, проходящую через Иннолово, Рюмки и Большие Томики
18:05
Депутат «Единой России» Михаил Романов добился заморозки решения об изменении законодательства, которое усилило бы налоговую нагрузку на предприятия ОПК
17:43
В музеях Ленобласти пройдет праздник, приуроченный ко дню рождения Александра Пушкина
16:54
Лесничества Ленобласти получает новую технику для защиты леса от огня
16:48
По требованию прокуратуры ликвидируют свалку в Шувалово
16:37
Представительницы «Женского движения Единой России» в Петербурге собрали 1,5 тонны необходимых вещей для военнослужащих
16:21
Общественники настаивают на благоустройстве территории долговременной огневой точки в Красносельском районе
16:17
В правительстве оценили законопроект о запрете зарубежного хостинга
15:32
«На этой крыше концертов нет, все концерты на Roof Fest» – руферы зовут Петербург на крышесносные концерты
15:20
Мост через реку Свирь разведут для прохода вверх по реке состава «Муссон», «Волго-Балтика» и «Озёрный-213»
15:18
В Санкт-Петербурге наградили отличившихся в ходе СВО военных автомобилистов Росгвардии
13:52
В Мариинском дворце открылась выставка «Мой Пётр I»
13:49
В Ленобласти в ДТП погиб 77-летний водитель "Лады"
13:40
В Кировске столкнулись две легковушки после маневра неисправного автобуса
13:23
В центре Петербурга мигрант ударил ножом свою землячку
13:17
В центре Петербурга задержали мигранта-«карманника»
13:12
На трассе "Сортавала" мотоциклист погиб врезавшись в силовое огрождение
12:56
Проект «Билет в будущее» - партнер национальных проектов!
12:48
В Петербурге курьер мошенников обманул работодателей
11:40
В Выборге в ДТП пострадали два человека
10:47
В Ленобласти пройдет Всероссийский полумарафон Забег РФ
10:23
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке теплоходов «РБ-27» и «РБ-393»
10:14
В Ленобласти мигрант на иномарке сбил 9-летнего мальчика
09:23
Эрдоган победил на выборах в Турции
09:12
Работы по замене деформационного шва на КАД завершены досрочно
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобалсти отремонтируют трассу, проходящую через Иннолово, Рюмки и Большие Томики

В Ленобалсти отремонтируют трассу, проходящую через Иннолово, Рюмки и Большие Томики

0
35
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Ленобласть отремонтирует одну из основных региональных трасс Ломоносовского района, проходящую через Иннолово, Рюмки и Большие Томики.

Ленобласть капитально отремонтирует одну из основных региональных трасс Ломоносовского района, проходящую через Иннолово, Рюмки и Большие Томики.

Срок проведения капремонта рассчитан до 2025 года, государственный контракт на выполнение работ уже заключен. В процессе стройки дорожники полностью заменят дорожное полотно и основание, построят тротуары и освещение в границах населённых пунктов, а также заменят водопропускные трубы. Также обновится и мост через реку Стрелка. В общей сложности стройка затронет почти восемь километров. 

Трасса от Аннино до Разбегаево проходит по территории активного малоэтажного жилищного строительства: по ней водители могут выехать как в сторону КАДа, так и в сторону Ропши. 

Постоянное обновление сети региональных дорог Ломоносовского района Ленобласть продолжает несколько лет подряд: по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано Гостилицкое шоссе на участке от КАДа до «Южного полукольца», обновлена дорога на Колокольную Гору, Ропшинское шоссе от Велигонтов в сторону Марьино, дорога от Нового Петергофа в сторону Низино. Заключен контракт на ремонт двух участков Стрельнинского шоссе от границы с Санкт-Петербургом через Новополье и Горбунки почти до Оликов и четыре километра непосредственно до Кипени.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ремонт дорог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-04-2023, 16:13
В Ленобласти стартовал ремонт дороги на Кириши
2-11-2022, 15:57
В Ленобласти расширят Колтушское шоссе
18-10-2022, 16:08
В Ленобласти отремонтируют «Молодежное шоссе»
10-11-2022, 19:05
Завершено обновление покрытия и обустройство тротуаров на подъезде к Выборгу
24-05-2023, 15:43
На финишную прямую вышли две главные мостовые стройки Ленобласти
17-05-2023, 14:31
В Ленобласти стартовал ремонт участка трассы от Любани в сторону Коркино

Происшествия на дорогах

0
73
Сегодня, 13:49
В Ленобласти в ДТП погиб 77-летний водитель "Лады"
0
77
Сегодня, 13:40
В Кировске столкнулись две легковушки после маневра неисправного автобуса
0
81
Сегодня, 13:12
На трассе "Сортавала" мотоциклист погиб врезавшись в силовое огрождение
0
73
Сегодня, 11:40
В Выборге в ДТП пострадали два человека
Наверх