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Питерец.ру » Общество » Завершено обновление покрытия и обустройство тротуаров на подъезде к Выборгу

Завершено обновление покрытия и обустройство тротуаров на подъезде к Выборгу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Выполнен последний этап комплексного ремонта одного из основных въездов в город

Выполнен последний этап комплексного ремонта одного из основных въездов в город: после обновления покрытия и обустройства тротуаров на дороге со стороны федеральной трассы «Скандинавия» включено новое искусственное освещение.

Протяженность построенной линии составляет около трех километров.

Таким образом, трасса стала значительно безопаснее как для водителей, так и для пешеходов. Летом здесь же в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» было полностью отремонтировано покрытие, укреплены обочины, сделаны новые остановки и нанесена разметка. 

В целом же по Выборгскому району по дорожному нацпроекту было отремонтировано около 20 километров региональных магистралей. Помимо подъезда к Выборгу это участок Приморского шоссе от Попово до въезда в Выборг через Соколинское и отрезок трассы Рябово — Поляны от поселка Зеленый Холм до поворота на Поляны. 

Также по направлению к Выборгу продолжается реконструкция федеральной трассы «Скандинавия»: недавно движение было запущено по новому шестиполосному участку от Цвелодубово до Кирилловского. Поэтапная реконструкция «Скандинавии» идет с 2016 года. Связывая Санкт-Петербург и Выборг, трасса имеет ключевое значения для развития экономики всего Северо-Западного федерального округа. Завершение работ на остальных участках трассы до обхода Выборга запланировано в 2024 году.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ремонт дорог
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