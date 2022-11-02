ента новостей

18:22
Выставка Ларисы Голубевой «Живопись»
16:17
В Петербурге 8 ноября завоют сирены системы оповещения
16:13
«Единая Россия» поздравит семьи мобилизованных петербуржцев с Днем народного единства
16:10
В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении двух офицеров полиции
16:06
В Петербурге прошел турнир по мини-футболу «Своих не бросаем»
16:01
В Московском районе пожилая женщина перевела аферистам 1,4 миллиона рублей
16:00
В Кудрово задержали мигранта за изнасилование 12-летней девочки
15:59
По требованию прокуратуры взыскан ущерб, причиненный местному бюджету
15:58
Коллектива театра «БиМАрт» из Шлиссельбурга завоевал Гран-при областного фестиваля «Театральная осень-2022»
15:57
В Ленобласти расширят Колтушское шоссе
15:56
Олег Эргашев вручил руководителям медицинских учреждений Петербурга правительственные награды
15:55
Петербургские каникулы для детей из Мариуполя продолжаются
15:54
В Мариинском дворце наградили петербургского строителя за работу в Мариуполе
15:53
«Единая Россия» предлагает установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО независимо от места жительства
15:53
Смольный оставил более тысячи мобилизованных петербуржцев без обещанных выплат
15:06
В Завершился региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка МВД России «Мои родители работают в полиции». Данный проект провПетербурге завершился региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»
15:02
Сергей Боярский: перечень цифровых услуг в Петербурге должен стать быстрее, качественнее, удобнее
14:10
На трассе А-120 в Ленобласти полностью перекроют движение в обоих направлениях
13:38
В Ленобласти семьям мобилизованных компенсируют часть затрат на ЖКХ
13:34
В детском лагере «Зеркальный» началась новая смена «Легенды осени»
12:20
В Кудрово дебошир сломал оборудование в подъезде дома
11:59
В Приморском районе задержали мигранта, подозреваемого в мошенничестве в отношении двух пенсионерок
11:47
В Петербурге задержан 19-летний парень похитивший деньги у пенсионера
11:25
В Корабелке прошла встреча ветеранов вуза
11:18
Каток «Охта Парка» открылся первым в сезоне
10:08
Выставка внедорожной техники для активного отдыха IMIS OFF ROAD
10:02
Концерт ансамбля «Казачья доля»
10:00
ЧМ-2022: Нидерланды вроде всем хороши, но у команды слабые вратари
09:57
Сегодня ночью на развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд
09:51
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на женщину
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти расширят Колтушское шоссе

В Ленобласти расширят Колтушское шоссе

0
46
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Стартовал второй этап реконструкции одной главных региональных трасс Всеволожского района

Стартовал второй этап реконструкции одной главных региональных трасс Всеволожского района, который затрагивает участок от Суоранды до перекрёстка на посёлок Воейково.

Около деревни Суоранда в сторону Колтушей идет очистка полосы отвода от деревьев, впоследствии здесь дорога станет четырехполосной.

На другом участке от Суоранды до КАДа через Янино, где реконструкция началась два года назад в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», ведется устройство локальных очистных сооружений вместе с новой канализационно-насосной станцией. Кроме того практически полностью переустроены сети водопровода и сейчас строители приступают к обустройству ливневой канализации в границах самого Янино. Это решит проблему с подтоплением близлежащих участков весной и осенью.  Четырехполосным отрезок КАД — Суоранда станет через два года к лету 2024.

Реконструкция Колтушского шоссе призвана убрать «бутылочное горлышко» на границе Янино и Санкт-Петербурга. Интенсивность движения по трассе, соединяющей Всеволожск, Колтуши и быстро растущее Янино с мегаполисом составляет свыше 30 тысяч машин в сутки.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-10-2022, 16:08
В Ленобласти отремонтируют «Молодежное шоссе»
28-07-2022, 10:43
Заключен госконтракт на строительство дорожной развязки между Кудрово и Мурманским шоссе
11-10-2022, 14:35
На Кольцевой автодороге Петербурга построят новые съезды
24-04-2022, 13:05
В Янино ночью полностью выгорели две иномарки
12-10-2022, 12:32
В поселке Янино-1 пенсионер поверил в ДТП с внуком и отдал аферистам 300 тысяч рублей
24-10-2022, 15:24
В Гатчинском районе завершен ремонт подъезда к железнодорожной станции Дивенская

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
81
Сегодня, 09:45
В Ленобласти столкнулись «Пежо» и «Нива», водители погибли
0
85
Сегодня, 09:17
В Буграх микроавтобус насмерть сбил пешехода
0
107
Вчера, 16:21
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнюю девочку
0
152
Вчера, 11:53
В Петербурге осужден виновник ДТП, в результате которого погибла женщина
Наверх