В Ленобласти расширят Колтушское шоссе

Стартовал второй этап реконструкции одной главных региональных трасс Всеволожского района, который затрагивает участок от Суоранды до перекрёстка на посёлок Воейково.

Около деревни Суоранда в сторону Колтушей идет очистка полосы отвода от деревьев, впоследствии здесь дорога станет четырехполосной.

На другом участке от Суоранды до КАДа через Янино, где реконструкция началась два года назад в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», ведется устройство локальных очистных сооружений вместе с новой канализационно-насосной станцией. Кроме того практически полностью переустроены сети водопровода и сейчас строители приступают к обустройству ливневой канализации в границах самого Янино. Это решит проблему с подтоплением близлежащих участков весной и осенью. Четырехполосным отрезок КАД — Суоранда станет через два года к лету 2024.

Реконструкция Колтушского шоссе призвана убрать «бутылочное горлышко» на границе Янино и Санкт-Петербурга. Интенсивность движения по трассе, соединяющей Всеволожск, Колтуши и быстро растущее Янино с мегаполисом составляет свыше 30 тысяч машин в сутки.