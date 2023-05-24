На финишную прямую вышли две главные мостовые стройки Ленобласти: на мосту через Волхов в Киришах дорожники бетонируют плиту, а на мосту через Свирь в Подпорожье — красят пролеты. Строительство объектов идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Движение по мостовому переходу через Свирь планируется запустить к концу этого года. Сейчас здесь покрашены 30-ти метровые опоры, а бетонная плита одевается в гидроизоляцию. Летом на нее будет уложен специальный литой асфальт, защищающий от износа бетон и металл, а затем техника закатает в новое покрытие подходы и сам 726-метровый пролет. До этого зимой здесь было смонтировано искусственное освещение.

Более чем наполовину готова плита нового моста через Волхов в Киришах. Полностью закончить этот этап работ и приступить к укладке асфальта намечено на середину лета. Параллельно продолжаются работы по обустройству подходов как со стороны города, так и со стороны Кусино.

Мост через Свирь соединит разделенный на две части город Подпорожье и упростит путь транспорту на востоке Ленобласти в том числе в сторону Карелии и обратно. Мостовой переход в Киришах придет на смену старому мосту, сделанному в 60-х годах прошлого века.