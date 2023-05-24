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Петербургские росгвардейцы отработали тушение пожаров с применением вертолётов

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31
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
Петербургские росгвардейцы отработали тушение пожаров с применением вертолётов

В преддверии пожароопасного сезона лётчики авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии, дислоцированной в Санкт-Петербурге, отработали тушение очагов возгораний в лесных массивах.
Экипажи вертолётов Ми-8 вылетали для забора воды в открытых водоёмах и осуществляли её сброс над местом условного возгорания. Точность попадания контролировалась с земли.
Лётчики Росгвардии использовали водосливные устройства ВСУ-5А, которые крепились на внешней подвеске вертолетов. Устройства способны транспортировать до 4,5 тонн воды. Конструкция ВСУ-5А позволяет регулировать объем забираемой воды. Для его наполнения подходят любые открытые водоемы глубиной не менее 1,5 метров. Максимальный объем воды набирается в устройство за 20 секунд.

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