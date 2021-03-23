В Петербурге лётчики ЗВО отработали перевозку истребителей на внешней подвеске вертолёта Ми-26

В Санкт-Петербурге экипажи тяжёлых транспортных вертолётов Ми-26 Западного военного округа отработали учебные задачи по транспортировке грузов на внешней подвеске.

Вылетев с аэродрома Веретье (Псковская область) экипаж Ми-26 преодолел более 300 км, взял на внешнюю подвеску истребитель Су-27, находящийся на аэродроме «Пушкин» и доставил его на авиационный полигон «Кингисеппский» Западного военного округа (Ленинградская область). Маршрут полёта проходил вдали от населенных пунктов.

Перевозка нестандартных грузов на внешней подвеске – одна из сложнейших задач экипажей вертолётов Ми-26, отрабатываемых в ходе лётно-тактических учений. Максимальная грузоподъёмность вертолёта – 20 тонн, бортовые видеокамеры позволяют экипажу контролировать состояние перевозимого груза.

Пилотирование вертолета с грузом на внешней подвеске имеет ряд особенностей и является более сложным, чем при перевозке грузов внутри кабины. Для каждого вида груза в зависимости от его формы и размеров существует своя скорость транспортировки. Обучение экипажей полетам с грузом на внешней подвеске и тренировки в выполнении этого вида полетов обычно начинают с грузами массой 1000 кг, постепенно по мере накопления опыта увеличивая массу транспортируемого груза до максимального значения.

Ми-26 – крупнейший в мире серийно выпускаемый транспортный вертолёт, способный перевозить до 20 т.