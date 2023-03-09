Более ста человек поучаствовали в «Купчинском компасе»

В Международный женский день в парке Интернационалистов для горожан был организован физкультурный праздник «Купчинский компас». Мероприятие прошло при поддержке партийного проекта «Единой России» «Детский спорт». Его участниками стали более ста человек.

Сразиться в смекалке, скорости и умении читать карты можно было в групповой и семейной команде или как одиночный участник. Снежная погода добавила участникам немного сложности в выполнении задач и азарта. Победителей и самых активных участников отметили подарками.

«Ориентирование – это всегда интересно. Очень здорово, когда ты можешь разбираться в местности по карте, а тем более – найти азимут по часам.

Я очень рад, что с каждым соревнованием участников все больше. Это говорит о том, что мы все чаще выбираем активный и здоровый образ жизни. Да и дети наши в таких соревнованиях учатся и социализируются гораздо комфортнее и быстрее», – прокомментировал руководитель партпроекта «Детский спорт» в Санкт-Петербурге, депутат Заксобрания Антон Соловьев.

Он также отметил, что подобные спортивные праздники регулярно проводятся в разных районах города. Они позволяют наиболее целеустремленным участникам подготовиться перед всероссийскими соревнованиями по спортивному ориентированию «Азимут».