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Питерец.ру » Общество » Более ста человек поучаствовали в «Купчинском компасе»

Более ста человек поучаствовали в «Купчинском компасе»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Мероприятие прошло 8 марта в парке Интернационалистов

В Международный женский день в парке Интернационалистов для горожан был организован физкультурный праздник «Купчинский компас». Мероприятие прошло при поддержке партийного проекта «Единой России» «Детский спорт». Его участниками стали более ста человек.

Сразиться в смекалке, скорости и умении читать карты можно было в групповой и семейной команде или как одиночный участник. Снежная погода добавила участникам немного сложности в выполнении задач и азарта. Победителей и самых активных участников отметили подарками.

«Ориентирование – это всегда интересно. Очень здорово, когда ты можешь разбираться в местности по карте, а тем более – найти азимут по часам.

Я очень рад, что с каждым соревнованием участников все больше. Это говорит о том, что мы все чаще выбираем активный и здоровый образ жизни. Да и дети наши в таких соревнованиях учатся и социализируются гораздо комфортнее и быстрее», – прокомментировал руководитель партпроекта «Детский спорт» в Санкт-Петербурге, депутат Заксобрания Антон Соловьев.

Он также отметил, что подобные спортивные праздники регулярно проводятся в разных районах города. Они позволяют наиболее целеустремленным участникам подготовиться перед всероссийскими соревнованиями по спортивному ориентированию «Азимут».

Источник: Единая Россия
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