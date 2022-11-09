ента новостей

11:09
Детей мобилизованных участников СВО пригласят на площадку «Пляж» во Фрунзенском районе
11:06
Петербургские единороссы и «Горэлектротранс» организовали каникулы для 10-летнего Даниэля из семьи участника спецоперации
10:50
В Репино обокрали квартиру бизнесмена на 37 миллионов рублей
10:26
В Петербурге 17-летний парень упал в шахту лифта недостроенного дома
10:16
Полицейские задержали группу профессиональных угонщиков
10:12
В Петербурге «барное» дело признано преступным сообществом
09:53
На КАД возле Мурино столкнулись четыре автомобиля
09:45
В западном Непале произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов
09:41
19 человек погибли в результате крушения коммерческого самолета в озере Виктория в Танзании
09:26
В Ленобласти проходят учения пожарных и спасателей
09:15
«Зенит» интересуется защитником сборной Колумбии. Цена вопроса - в районе 15 млн евро
09:13
ЧМ-2022: вратарская линия сборной Аргентины
09:05
Фальшивок стало меньше
08:44
Турция платит в рублях
08:20
Мигрантов-нелегалов выдворяют
21:08
После победы над «Металлургом» СКА неожиданно проиграл во Владивостоке «Адмиралу» с разницей в две шайбы
16:39
Фотовыставка «Петербург — в мире, мир — в Петербурге...»
15:46
Госдума отклонила законопроект о новациях на рынке цифровой рекламы
14:59
В Петербурге почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел
14:54
В Ленобласти построен новый газопровод
14:30
В Петербурге прошли обыски по делу о мошенничестве в барах на улице Рубинштейна
14:11
Работы по замене двух деформационных швов в районе развязки КАД с Софийской улицей полностью завершены
12:50
На Пискаревском кладбище почтили память сотрудников ОВД и пожарных
11:54
В Ленобласти нетрезвый мужчина угнал автомобиль и попал на нем в ДТП
11:47
В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в сбыте наркотических веществ
11:44
В центре Петербурга по «горячим следам» задержали автоугонщика
11:40
В Гатчине пожилой мужчина поверил в быстрые деньги интернет-вкладов и потерял 170 тысяч рублей
11:13
Артем Дзюба разорвал контракт с турецким клубом. «Зенит» не проявляет интереса к своему бывшему нападающему
10:29
В Приморском районе 15-летняя девушка выжила после падения с 9-го этажа
09:46
Тариф «60 минут» стал мегапопулярным
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Детей мобилизованных участников СВО пригласят на площадку «Пляж» во Фрунзенском районе

Детей мобилизованных участников СВО пригласят на площадку «Пляж» во Фрунзенском районе

0
9
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Единая Россия
Детей мобилизованных участников СВО пригласят на площадку «Пляж» во Фрунзенском районе

10 ноября в 15.00 для детей бойцов, призванных в рамках частичной мобилизации, организуют праздник во всесезонном центре пляжного спорта и активного отдыха «Пляж». Мероприятие проводит координатор проектов «Единой России» «Детский спорт» и «Za самбо», депутат Заксобрания СПб Антон Соловьёв при поддержке социально-ответственного бизнеса.

Адрес: Всесезонный центр пляжного спорта «Пляж», ул. Фучика, д. 2

На территории центра гостей будут ждать опытные инструкторы, которые обучат детей увлекательным играм на песке. В мероприятии примут участие 20 ребят.

«Тот, кто мужественно выполняет свой воинский долг, должен быть спокоен за свою семью, за своих чад. Мы стараемся, чтобы досуг детей мобилизованных был интересным и разнообразным, – говорит Антон Соловьёв. – Ранее мы проводили для ребят спортивный праздник в спортивно-развлекательном центре «Энергия высоты». Обязательно продолжим серию подобных мероприятий, а социально-ответственный бизнес поможет нам в этом».
Источник: Единая Россия
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-05-2022, 10:31
В Петербурге прошли соревнования по пляжному самбо
27-10-2022, 12:16
Для детей мобилизованных петербуржцев «Единая Россия» организовала праздник в спортивно-развлекательном центре
28-10-2022, 12:26
Петербургские единороссы отправили в Бурятию 50 подарочных наборов для семей мобилизованных
7-10-2022, 10:49
В Петербурге в честь дня рождения Владимира Путина пройдет мастер-класс по самбо
10-06-2013, 07:39
Роспотребнадзор о готовности водоемов к купальному сезону
26-10-2022, 17:46
Продукты, тёплые вещи и предметы личной гигиены: общественная приёмная «Единой России» передала гумпомощь мобилизованным петербуржцам

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
59
Сегодня, 09:53
На КАД возле Мурино столкнулись четыре автомобиля
0
144
Вчера, 11:54
В Ленобласти нетрезвый мужчина угнал автомобиль и попал на нем в ДТП
0
123
7-11-2022, 15:51
В Ленобласти «Мицубиши» насмерть сбила 48-летнего пешехода
0
247
6-11-2022, 15:10
В Красносельском районе произошло ДТП с участием автобуса
Наверх