Детей мобилизованных участников СВО пригласят на площадку «Пляж» во Фрунзенском районе

10 ноября в 15.00 для детей бойцов, призванных в рамках частичной мобилизации, организуют праздник во всесезонном центре пляжного спорта и активного отдыха «Пляж». Мероприятие проводит координатор проектов «Единой России» «Детский спорт» и «Za самбо», депутат Заксобрания СПб Антон Соловьёв при поддержке социально-ответственного бизнеса.

Адрес: Всесезонный центр пляжного спорта «Пляж», ул. Фучика, д. 2

На территории центра гостей будут ждать опытные инструкторы, которые обучат детей увлекательным играм на песке. В мероприятии примут участие 20 ребят.

«Тот, кто мужественно выполняет свой воинский долг, должен быть спокоен за свою семью, за своих чад. Мы стараемся, чтобы досуг детей мобилизованных был интересным и разнообразным, – говорит Антон Соловьёв. – Ранее мы проводили для ребят спортивный праздник в спортивно-развлекательном центре «Энергия высоты». Обязательно продолжим серию подобных мероприятий, а социально-ответственный бизнес поможет нам в этом».