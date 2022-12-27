В Петербурге при поддержке единороссов прошел новогодний праздник для особенных детей

Взрослые обязательно должны поддерживать веру малышей в чудо и исполнять их мечты, уверена региональный координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда» Юлия Яганова.

Особый Новый год для детей с ограниченными возможностями здоровья прошел в Петербурге. Второй год подряд при поддержке регионального отделения «Единой России» его организовали общественные организации «Элеос» и «Мозаика».

На этот раз инклюзивный праздник собрал десятки детей-аутистов и их родителей со всего города. Об этом рассказала директор автономной некоммерческой организации «Элеос» Наталья Денисова.

Новогоднее представление – это по-настоящему волшебный день для юных зрителей, добавила руководитель проекта «Точка соприкосновения» АНО «Мозаика» Ася Щедринская.

«Такие мероприятия организуются редко. В основном жизнь таких детей связана с реабилитациями, больницами. И сегодняшний праздник – это значимое событие, которое дарит надежду и веру на будущее, радость нашим деткам. Очень благодарны всем, кто поддержал и помог в организации сегодняшнего праздника», - сказала общественница.

Региональный координатор партийного проекта «Единая страна – Доступная среда», общественница Юлия Яганова подчеркнула, что дети должны верить в чудеса и мечтать, а взрослые – помогать им исполнять желания.

Напомним, поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – один из приоритетов в работе «Единой России». В Санкт-Петербурге реализуется партпроект «Единая страна — доступная среда». Понятие доступной среды не ограничивается только физической доступностью объектов инфраструктуры, но включает в себя также доступность социальных институтов, возможность участия в культурной, творческой, спортивной жизни. Проект «Единая страна – доступная среда» направлен на вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь страны.