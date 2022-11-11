«Единая Россия» в Петербурге организовала спортивный праздник для детей резервистов

Опытные тренеры всесезонного Центра пляжных видов спорта и активного отдыха провели для маленьких жителей Северной столицы веселые старты и мини-турнир по пионерболу

Праздник для ребят при поддержке социально-ответственного бизнеса организовал координатор проектов «Единой России» «Детский спорт» и «Za самбо», депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Антон Соловьев.

Маленькие гости Центра с удовольствием приняли участие в веселых стартах и благодаря тренерам получили первые навыки игры в пионербол ─ вариант волейбола для детей школьного возраста. По итогам соревнований все участники получили призы и подарки.

«Тот, кто мужественно выполняет свой воинский долг, должен быть спокоен за свою семью и детей. Мы стараемся, чтобы досуг ребят был интересным и разнообразным», – рассказал Антон Соловьев.

По словам парламентария, две недели назад дети петербургских резервистов приняли участие в спортивном празднике, который он организовал для них в спортивно-развлекательном центре «Энергия высоты».

«Обязательно продолжим эту новую традицию, потому что детям очень нравится активный отдых. Убежден, социально-ответственный бизнес нам в этом поможет», ─ отметил Антон Соловьев.

Когда осень вступила в свои права, и в Петербурге установилась дождливая погода, предоставленная детям возможность весело провести время и поиграть на песке оказалась очень своевременной и полезной.

«Детям так понравилось в веревочном парке «Энергии высоты», поэтому на предложение посетить центр «Пляж» мы сразу согласились. Дочки с радостью поиграли в любимые игры на песке. Спасибо большое за организацию праздника!» ─ поделилась петербурженка, мама юных участниц праздника Светлана.

Напомним, в рамках поддержки семей участников СВО петербургские единороссы организовали бесплатную обзорную экскурсию для 17 ребят, проживающих в одном из военных городков Ленинградской области, в Государственный Русский музей.