«Единая Россия» в Петербурге организовала спортивный праздник для детей резервистов

Опытные тренеры всесезонного Центра пляжных видов спорта и активного отдыха провели для маленьких жителей Северной столицы веселые старты и мини-турнир по пионерболу
Праздник для ребят при поддержке социально-ответственного бизнеса организовал координатор проектов «Единой России» «Детский спорт» и «Za самбо», депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Антон Соловьев.
Маленькие гости Центра с удовольствием приняли участие в веселых стартах и благодаря тренерам получили первые навыки игры в пионербол ─ вариант волейбола для детей школьного возраста. По итогам соревнований все участники получили призы и подарки.
По словам парламентария, две недели назад дети петербургских резервистов приняли участие в спортивном празднике, который он организовал для них в спортивно-развлекательном центре «Энергия высоты».
Когда осень вступила в свои права, и в Петербурге установилась дождливая погода, предоставленная детям возможность весело провести время и поиграть на песке оказалась очень своевременной и полезной.
Напомним, в рамках поддержки семей участников СВО петербургские единороссы организовали бесплатную обзорную экскурсию для 17 ребят, проживающих в одном из военных городков Ленинградской области, в Государственный Русский музей.