Всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»

В Ленинградской области стартовал прием заявок для участия в региональном этапе Всероссийских соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч».

Заявить свою команду для участия в соревнованиях можно до 8 августа включительно в международной системе ФИБА 3х3.

Турнир традиционно пройдет во Всеволожске в День физкультурника— 14 августа — в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В соревнованиях «Оранжевый мяч» могут принять участие все желающие. Игры проходят по олимпийской системе в трех возрастных группах: от 14 до 16 лет, 17 —18 лет, 19 лет и старше.

Важное условие — заявки принимаются только от команд, состоящих из четырех человек.

Каждый участник соревнования должен предоставить в комиссию по допуску участников справку о допуске врача к участию в соревнованиях, а также документ о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до начала соревнований.

Лучшие команды в каждой возрастной категории получат кубки Министерства спорта России, а игроки лучших команд ― медали и дипломы.