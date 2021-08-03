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Питерец.ру » Спорт » Всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»

Всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»

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92
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
В Ленобласти стартовал прием заявок для участия в региональном этапе Всероссийских соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч».

В Ленинградской области стартовал прием заявок для участия в региональном этапе Всероссийских соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч».

Заявить свою команду для участия в соревнованиях можно до 8 августа включительно в международной системе ФИБА 3х3

Турнир традиционно пройдет во Всеволожске в  День физкультурника— 14  августа — в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». 

В  соревнованиях «Оранжевый мяч» могут принять участие все желающие. Игры проходят по  олимпийской системе в  трех возрастных группах: от 14 до 16 лет, 17 —18 лет, 19 лет и  старше.

Важное условие — заявки принимаются только от команд, состоящих из четырех человек.

Каждый участник соревнования должен предоставить в  комиссию по  допуску участников справку о  допуске врача к  участию в  соревнованиях, а также  документ о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до начала соревнований.

Лучшие команды в каждой возрастной категории получат кубки Министерства спорта России, а игроки лучших команд ― медали и дипломы.

Источник: Администрация Ленобласти
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