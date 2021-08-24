Международный день бокса в «Севкабель Порт»

В Международный день бокса Спортивные клубы единоборств и кроссфита Федерации бокса Санкт-Петербурга организуют праздник спорта в «Севкабель Порт».

В этом году празднование Международного дня бокса было перенесено с 22 июля на 27 августа.

В честь этого события в пространстве «Севкабель Порт» состоится настоящий праздник для всех любителей спорта, организованный Спортивными клубами единоборств и функционального тренинга Федерации Бокса Санкт-Петербурга.

Программа мероприятия:

19:30 — Сбор участников;

20:00 — Функциональный тренинг с основами гребли, тренеры — Евгений Фабер, Наталья Александрова и Милана Ахмедова

20:30 — Бокс с Андреем Маик, Данилой Шведом, Фаррухом Нурматовым и Семёном Карнаевым;

21:00 — Растяжка с Натальей Рудых и Юлианой Романовой.

Участников ждут заряжающие разнообразные тренировки с командой лучших тренеров в одном из самых креативных мест нашего города, а также DJ, яркие фото и видео.

Занятие по душе найдет каждый, а самых активных ждут приятные подарки и розыгрыш призов, где будут награждены спортсмены по функциональному тренингу, школе бокса и растяжке.

К участию приглашаются взрослые и дети любого уровня подготовки.

27 августа в 19:30 вход свободный для всех желающих!

Адрес: Кожевенная линия, 40Б, Севкабель Порт, «Цех», 1 этаж.