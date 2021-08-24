ента новостей

16:51
Международный день бокса в «Севкабель Порт»
16:44
Росгвардия примет участие в учении «Сплочённость-2021»
11:39
На вантовом мосту перекроют две полосы движения
11:33
В Петербурге жертвой аферистов стал иностранец
11:25
В Петербурге иномарка сбила 7-летнего ребенка
08:54
Нелегальным свалкам сказали «нет»
08:50
Война с намывом продолжается
08:46
Зеленский всерьез намерен вернуть Крым?
00:49
Константин Богомолов поставил партийный съезд «Новым людям»
19:45
На развязке КАД с Гостилицким шоссе полностью перекроют съезд
10:34
В Петербурге наряд ДПС со стрельбой и погоней задержал пьяного водителя
10:27
Европа откажется от российского газа?
09:26
Комнаты пользуются спросом
08:44
Военные и пенсионеры получат выплаты
22:52
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
11:27
Снова всплыла тема Навального
10:34
Петербургские трамваи пользуются спросом
09:31
Буланову зарегистрируют на выборы в ЗакС?
00:14
Захар Прилепин 22 августа будет выступать в «Буквоеде» на Невском, начало – в 14:00
12:51
В Ленобласти перекроют мост через Свирь для прохода вниз по реке яхты «DIRLANDA»
12:46
В Ленобласти открылся молодежный образовательный форум «Ладога»
12:34
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют две полосы движения
12:17
В Кудрово девушка выпала с 10-го этажа
12:11
В Петербурге задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
12:06
Люди против прививок?
11:20
Гусар размахивал саблей
10:52
Нелегально принимали металлолом
23:08
СКА потерпел чувствительное поражение от «Салавата Юлаева» в Казани
19:27
На внутреннем кольце КАД между развязками с Пулковским и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения
13:59
В Ленобласти часть пляжа досталась местному депутату
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Международный день бокса в «Севкабель Порт»

Международный день бокса в «Севкабель Порт»

0
1
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Севкабель Порт
27 августа - Международный день бокса в «Севкабель Порт»

В Международный день бокса Спортивные клубы единоборств и кроссфита Федерации бокса Санкт-Петербурга организуют праздник спорта в «Севкабель Порт».

В этом году празднование Международного дня бокса было перенесено с 22 июля на 27 августа.

В честь этого события в пространстве «Севкабель Порт» состоится настоящий праздник для всех любителей спорта, организованный Спортивными клубами единоборств и функционального тренинга Федерации Бокса Санкт-Петербурга.

Программа мероприятия:

19:30 — Сбор участников;

20:00 — Функциональный тренинг с основами гребли, тренеры — Евгений Фабер, Наталья Александрова и Милана Ахмедова

20:30 — Бокс с Андреем Маик, Данилой Шведом, Фаррухом Нурматовым и Семёном Карнаевым;

21:00 — Растяжка с Натальей Рудых и Юлианой Романовой.

Участников ждут заряжающие разнообразные тренировки с командой лучших тренеров в одном из самых креативных мест нашего города, а также DJ, яркие фото и видео.

Занятие по душе найдет каждый, а самых активных ждут приятные подарки и розыгрыш призов, где будут награждены спортсмены по функциональному тренингу, школе бокса и растяжке.

К участию приглашаются взрослые и дети любого уровня подготовки.

27 августа в 19:30 вход свободный для всех желающих!

Адрес: Кожевенная линия, 40Б, Севкабель Порт, «Цех», 1 этаж.

Источник: Севкабель Порт
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

27-05-2021, 20:09
СКА и Федерация бокса Санкт-Петербурга посадили деревья в честь дня рождения города
3-06-2021, 17:25
Итоги процедуры взвешивания участников боксерского шоу в Петербурге
14-12-2020, 19:05
Бесплатные мастер-классы на Катке у моря
21-08-2020, 20:19
Джаз у моря
12-02-2020, 07:42
Сбежала из бокса по коронавирусу
31-03-2021, 22:48
На международном турнире в Петербурге соберутся сильнейшие боксеры мира

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
61
Сегодня, 11:25
В Петербурге иномарка сбила 7-летнего ребенка
0
266
19-08-2021, 13:37
В Ленобласти иномарка сбила ребенка на мопеде
0
262
19-08-2021, 13:31
В Петербурге женщина на иномарке сбила мальчика на самокате
0
245
19-08-2021, 13:22
В Петербурге отечественный автомобиль сбил 9-летнюю девочку
Наверх