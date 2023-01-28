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Питерец.ру » Общество » Марш-пробег по «Дороге жизни»

Марш-пробег по «Дороге жизни»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
Марш-пробег по «Дороге жизни»

27 января 2023 года сотрудники Специального полка полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели акцию, посвящённую 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. 15 полицейских совершили марш-пробег по маршруту «Дорога жизни».

Стартовали участники в восемь утра от памятника «Регулировщицы» на Рябовском шоссе. На протяжении 45 километров маршрута сотрудники полка делали остановки по местам боевой славы, отдавая дань памяти погибшим жителям и войнам-освободителям блокадного Ленинграда, возлагали цветы к памятникам Великой Отечественной войны.

Пробег завершился у памятника «Паровоз» на 47-м километре «Дороги жизни» в районе железнодорожной станции «Ладожское озеро», где для участников пробега была организована «полевая» кухня.

Источник: ГУ МВД
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