На территории Ломоносовского района прошел 24-й автопробег по кольцу обороны Ораниенбаумского плацдарма

На территории Ломоносовского района, где в 1944 году разворачивалась победная операция по снятию блокады «Январский гром», прошел 24-й автопробег по кольцу обороны Ораниенбаумского плацдарма.

Участники акции в честь 79-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады – школьники, молодежь, ветераны, активисты общественных движений. Стартовал пробег с митинга на горе Колокольня у мемориала «Непокоренная высота 105,3», где находился командный пункт операции «Январский гром».

Участники проехали по местам ожесточённых боев, возложили цветы к мемориалам Великой Отечественной, почтили память героев. Экскурсоводы рассказывали о каждом из мемориалов плацдарма: памятник Ораниенбаумским партизанам в Лопухинке, памятник штурмовику Ил-2 в Лебяжьем, мемориал «Берег мужественных» на реке Воронка.

Завершится пробег у Гостилицкого военного мемориала, братского захоронения 3185 советских воинов, четверо из которых – Герои Советского Союза. Освобождение Гостилиц 19 января 1944 года стало первой победой операции «Январский гром», принесшей свободу многим оккупированным территориям Ленинградской области.