Начался визит делегации Петербурга в Республику Узбекистан

Губернатор Александр Беглов во главе делегации Санкт‑Петербурга прибыл с визитом в столицу Республики Узбекистан.

Представители делегации посетили Волгоградское кладбище Ташкента. Губернатор Александр Беглов возложил цветы к мемориалу Боевой славы и памятной плите, посвященной воинам-узбекистанцам – защитникам Ленинграда.

В рамках визита делегация посетит Ташкент и Самарканд.

У губернатора запланированы встречи с министром развития спорта Узбекистана Адхамом Икрамовым, хокимами Ташкента и Самаркандской области, участие в бизнес-форуме. Также Александр Беглов встретится с проживающими в Ташкенте жителями блокадного Ленинграда. Кроме того, он планирует принять участие в церемонии закладки камня на месте будущего памятника жителям Узбекистана, принимавшим в годы Великой Отечественной войны эвакуированных ленинградцев.

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Волгоградское мемориальное кладбище создано на месте, где в годы Великой Отечественной войны находился госпиталь, куда привозили на лечение раненых солдат и офицеров. Также на кладбище похоронены герои Советского Союза –уроженцы Узбекистана. В 1975 году было принято решение о создании здесь мемориального комплекса. На территории кладбища также установлена плита в честь воинов-узбекистанцев, воевавших на Ленинградском фронте.