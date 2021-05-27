В Приозерске на здании прокуратуры появилась мемориальная доска

В Приозерске на здании прокуратуры открыта мемориальная доска в память о работниках Приозерской городской прокуратуры — участниках и ветеранах Великой Отечественной войны.

На доске пять фамилий: Андрианов Юрий Васильевич, Большаков Анатолий Васильевич, Манцветов Николай Владимирович, Николаев Борис Иванович, Медведев Иван Павлович.

Каждый год на героической ленинградской земле мы открываем новые страницы великого подвига в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы увековчиваем память прокуроров Приозерска — участников Великой Отечественной войны, людей, для которых честь и Родина – не просто слова, это смысл жизни», — сказал участвоваший в церемонии открытия мемориальной доски губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Обращаясь к прокурору Ленинградской области Борису Маркову, Александр Дрозденко поблагодарил в его лице коллектив прокуратуры региона, много делающий для сохранения исторической памяти.