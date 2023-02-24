В Санкт-Петербурге командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев вручил награды росгвардейцам-водителям, отличившимся в ходе специальной военной операции. Водителям военной и специальной техники были вручены ведомственные медали «Участнику специальной военной операции».
Также заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии по вооружению – начальник техники и вооружения полковник Альмир Иматдинов за добросовестное исполнение обязанностей вручил грамоты военнослужащим и сотрудникам округа.
Чествование военнослужащих было посвящено 105-й годовщине создания автобронетанковых подразделений Росгвардии.
В Петербурге наградили росгвардейцев-водителей, отличившихся в ходе специальной военной операции
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге наградили росгвардейцев-водителей, отличившихся в ходе специальной военной операции
В Санкт-Петербурге командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев вручил награды росгвардейцам-водителям, отличившимся в ходе специальной военной операции. Водителям военной и специальной техники были вручены ведомственные медали «Участнику специальной военной операции».
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