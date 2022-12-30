Росгвардейцам вручили ключи от новых квартир в Ленобласти  

В Сосновом Бору Ленинградской области состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир военнослужащим полка по охране важных государственных объектов Северо-Западного округа Росгвардии.

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев и директор Ленинградской атомной электростанции Владимир Перегуда вручили росгвардейцам 23 ключа.

Военнослужащие будут проживать в одно- и двухкомнатных квартирах с улучшенной отделкой, во дворе размещены детские площадки, рядом с домом вся необходимая социальная инфраструктура.

Кроме того, генерал-майор Алексей Воробьев вручил ведомственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции.

Также командующий СЗО Росгвардии вручил ведомственные медали «За содействие» директору Ленинградской атомной электростанции Владимиру Перегуде, его заместителю Алексею Климентьеву и начальнику службы станции Андрею Шевченко.