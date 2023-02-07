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Питерец.ру » Общество » Петербургским росгвардейцам, отличившимся в ходе СВО и при обеспечении безопасности в городе, вручил награды командующий СЗО Росгвардии

Петербургским росгвардейцам, отличившимся в ходе СВО и при обеспечении безопасности в городе, вручил награды командующий СЗО Росгвардии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Росгвардия
Петербургским росгвардейцам, отличившимся в ходе СВО и при обеспечении безопасности в городе, вручил награды командующий СЗО Росгвардии

В Санкт-Петербурге командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьёв вручил государственные награды росгвардейцам, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, военнослужащим вручены медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, медаль Жукова и ведомственные медали «Участнику специальной военной операции».
Также генерал-майор Алексей Воробьев наградил нагрудными знаками  «За отличие в службе» II степени сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии прапорщика полиции Юрия Маркова и старшего сержанта полиции Инну Макарову. 31 января росгвардейцы задержали ранее неоднократно судимого за грабёж, угрозу убийством и причинение вреда здоровью людям мужчину, который пытался совершить ограбление банка. При задержании грабитель оказал сопротивление росгвардейцам.

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