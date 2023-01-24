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В Петербурге наградили росгвардейцев-инженеров, отличившихся в СВО и при обеспечении безопасности города

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45
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге наградили росгвардейцев-инженеров, отличившихся в СВО и при обеспечении безопасности города

Сегодня в Санкт-Петербурге отметили 76-ю годовщину образования инженерной службы Росгвардии.

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьёв поздравил и вручил награды военнослужащим и сотрудникам инженерных подразделений округа, отличившимся при проведении специальной военной операции и при обеспечении безопасности города.

Командующий округом вручил 30 росгвардейцаммедали «Участнику специальной военной операции», нагрудные знаки «Участник боевых действий» и знаки «За отличие в службе».

«В ходе специальной военной операции военнослужащими и сотрудниками инженерных подразделений Северо-Западного округа Росгвардии обнаружено и уничтожено 9,6 тыс. боеприпасов, самодельных взрывных устройств, 600 кг взрывчатых веществ», - отметил генерал-майор Алексей Воробьев.

Помимо выполнения задач в ходе специальной военной операции, военнослужащие и сотрудники инженерных подразделений Северо-Западного округа Росгвардии обеспечивают общественную безопасность в ходе международных, культурных, спортивных, экономических мероприятий, проходивших на территории 11 субъектов страны.

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