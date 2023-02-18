В Ленобласти 83-летней пенсионерке с Украины вручён российский паспорт

Сотрудники ОМВД России по Тихвинскому району ЛО в торжественной обстановке приняли Присягу гражданина РФ у 83-летней жительницы Украины Ергаковой Зои Ефимовны. Она прибыла в Россию из Харьковской обл. в 2022 году.

Зоя Ефимовна родилась в Киевской обл, ребенком столкнулась с тяготами ВОВ. Окончив семилетнюю школу, с 16 лет начала работать на консервном заводе в Белгородской обл. В возрасте 48 лет в качестве младшей медсестры перешла в психиатрическую больницу, Харьковской обл., где проработала еще около 40 лет и получила почетное звание «Ветеран труда».

В ноябре 2022 г. Зоя Ефимовна решила принять гражданство РФ. Миграционной службой было принято положительное решение.