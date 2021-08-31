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Питерец.ру » Общество » В Петербурге полицейские приняли участие в благотворительной акции "В гостях у дяди Степы"

В Петербурге полицейские приняли участие в благотворительной акции "В гостях у дяди Степы"

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Сотрудники ОМВД России по Петродворцовому району приняли участие в благотворительной акции "В гостях у дяди Степы"

Вчера в предверии Дня знаний, в музее ОМВД России по Петродворцовому району Петербурга, проведена ежегодная благотворительная акция «В гостях у дяди Степы», посвященная началу учебного года, для детей из многодетных семей сотрудников ОМВД России. В этом году в первый класс отправится Смотрова Виктория Андреевна, ребёнок сотрудника ОМВД России по Петродворцовому району г. СПб из многодетной семьи.Старший специалист (по воспитательной работе) группы морально-психологического обеспечения ОРЛС ОМВД России по Петродворцовому району г. СПб старший лейтенант внутренней службы Кравцун Ксения Константиновна пожелала первокласснице, чтобы новый жизненный этап принёс отличные отметки, новых друзей и удивительный мир побед и достижений. Подарок первокласснице вручал заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Петродворцовому району г. СПб майор полиции Зотов Антон Вадимович. После поздравления и вручения подарка для первоклассницы и её родителей была проведена экскурсия по музею ОМВД России по Петродворцовому району г. Санкт-Пет ербурга.

Источник: ГУ МВД
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