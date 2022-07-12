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Питерец.ру » Политика » Гражданство по упрощенке

Гражданство по упрощенке

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
regnum.ru
Кто может получить российское гражданство по упрощенной схеме?

Президент Путин расширил список лиц, кто может получить российский паспорт по упрощенной схеме. В эту группу теперь вошли все граждане Украины. Ранее такая возможность была у жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Действия российских властей понятны и логичны. На Украине есть немало людей, которые не желают жить при нынешнем режиме. Киевские власти себя настолько дискредитировали, что им уже перестали доверять. Естественно, что какие-то украинцы захотели получить наше гражданство.

«Питерец.ру» отмечает, что Россия желает восстановить нормальную жизнь на освобожденных от неонацистского режима территориях. В число этих городов входит и Мариуполь, с которым у Петербурга установились побратимские отношения.

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