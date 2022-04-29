В Ленобласти мигрант совершил развратные действия в отношении 13-летней школьницы

Вчера на 5-м Предпортовом проезде в Петербурге полицейские задержали 42-летнего гражданина Таджикистана. По версии следователей, около 8 часов утра 21 апреля на автобусной остановке в деревне Манушкино, во Всеволожском районе Ленинградской области мужчина совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки.

Установлено, что задержанный прибыл в Россию в 2019 году в поисках работы, но успеха видимо не достиг.

Районным отделом Следственного комитета по Всеволожскому району Ленобалсти было возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ (развратные действия).

Подозреваемого поместили в камеру следственного изолятора.