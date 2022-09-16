Полицейские Тосненского района Ленобласти поддержали акцию «Зеленая Россия»

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» проходит по всей стране. Не остались в стороне и сотрудники ОМВД России по Тосненскому району ЛО.

15 сентября на пр. Ленина в районе средней общеобразовательной школы №1 г. Тосно полицейские приняли участие в посадке саженцев и кустарников.

Совместными усилиями руководства и сотрудников ОМВД России по Тосненскому району, ветеранов ОВД, атамана станицы Тосненской, а также представителей администрации Тосненского городского поселения местный сквер пополнился лиственными и хвойными насаждениями.