Как оплачивали проезд?

«Питерец.ру» сообщает, что в 2022 году в общественном транспорте Северной столицы в основном прибегали к электронным способам оплаты. Лишь 4% пассажиров использовали вариант с наличными деньгами.

При этом 43% петербуржцев применяли для оплаты карту «Подорожник». Всего в 2022 году ей воспользовались более 640 млн раз. Также популярны льготные проездные – их использовали 39% пассажиров. Обычной банковской картой рассчитывались примерно 12% людей. Эти данные предоставили в транспортном комитете.

Так что использование наличных денег в транспорте становится редкостью. В основном люди расплачиваются различными картами и электронными билетами. Что касается «Подорожника», эта карта выгодна, поскольку дает скидку.