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Питерец.ру » Общество » Сколько будет стоить «Подорожник»?

Сколько будет стоить «Подорожник»?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
passazhiram.ru
С ноября изменится стоимость проездных «Подорожник»

«Питерец.ру» сообщает, что с 1 ноября повысится стоимость карт «Подорожник». Это произойдет впервые с 2017 года. Теперь за такие карты придется выложить 80 руб. При этом их приобретение все равно останется выгодным.

Например, владельцы «Подорожника» платят в автобусе не 60 руб., а 40. При таком раскладе карта окупится уже через 4 поездки. Так что петербуржцам лучше ей пользоваться.

Карта напоминает электронный кошелек. Но она предназначена для конкретных целей – платы за проезд в транспорте. К этой карте можно подключить проездные билеты. На «Подорожнике» разрешается хранить не более 15 тыс. руб.

Для пополнения карты предусмотрены варианты с кассой, терминалом, а также онлайн-сервисами. Многие петербуржцы охотно пользуются этой картой, экономя на поездках немало денег.

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