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Питерец.ру » Экономика » Как меньше тратить в транспорте?

Как меньше тратить в транспорте?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербуржцы могут экономить на поездках в общественном транспорте

«Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столицы могут использовать разные способы, позволяющие сэкономить на поездках в транспорте. Сейчас имеется 4 таких варианта.

Во-первых, можно воспользоваться «Единой картой петербуржца». По ней вы заплатить за метро и наземный транспорт 35 руб., а обычная поездка обойдется в 65 и 60 руб. Второй способ – оплата картой «Подорожник». Вы потратите с ее помощью 40 и 45 руб., что тоже приведет к существенной экономии.

Третий вариант – тариф «60 минут». Он подойдет тем, кто вынужден ездить с пересадками. В этом случае первая поездка оплачивается «Подорожником», вторая – обойдется вам всего лишь в 10 руб., а последующие – и вовсе окажутся бесплатными. Но это правило действует в течение часа.

Последний способ – это приобретение льготного проездного. Для школьников, студентов и пенсионеров он стоит 598, 1206 и 671 руб. Такой проездной распространяется на все виды транспорта.

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