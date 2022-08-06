Как экономить на оплате ЖКХ

Можно ли сэкономить хорошие деньги на оплате коммунальных услуг? Оказывается, это реальность. Причем речь идет не о получении субсидии, предусматривающей скидку на оплату ЖКХ (хотя это тоже серьезная экономия).

Выгода получается благодаря Единой карте петербуржца (ЕКБ). Ее владельцы могут получить кэшбек в размере 4% с оплаты ЖКХ. По данным «Питерец.ру», жители Северной столицы сэкономили таким способом 40 млн руб.

Петербуржцы охотно воспользовались имеющейся возможностью. Кэшбек с оплаты ЖКХ стал совместной акцией Смольного и системы «Мир». На сегодняшний день такой возврат получили более 285 тыс. чел. Можно сказать, что они воспользовались скидкой на коммунальные услуги.

ЕКП также подразумевает выгодный проезд в общественном транспорте. Карта открывает и другие возможности. Этот проект успешно развивается, а число держателей ЕКБ постоянно растет.