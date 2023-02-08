В Сертолово избавляются от долгостроев

Пятый корпус проблемного ЖК «Чистый ручей» введен в эксплуатацию. Ключи от квартир получат около 500 дольщиков.

«Это второй проблемный объект доставшийся Ленинградской области в наследство от компании «Петрострой». Строительство было возобновлено в феврале прошлого года. За это время Дирекция доработала проектную документацию, восстановила кровлю дома, заменила значительную часть неисправных коммуникаций, фасады, окна, установила лифты, провела отделку и много другое. Сложнее всего было подключить дом к внешним коммуникациям — их по договоренности с региональным Правительством в ускоренном порядке проложил другой застройщик в рамках реализации своего проекта», — рассказал зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

В настоящий момент к вводу в эксплуатацию готовится еще один проблемный жилой комплекс от ГК «Петрострой», завершенный Ленинградской областью за счет привлеченных инвестиций — второй корпус ЖК «Северный вальс».

Строительство жилого комплекса в 2016 года начала проблемная компания «Петрострой», признанная банкротом. В августе 2021 года Правительство Ленинградской области возобновило работы за счет привлеченных инвестиций. Техзаказчиком строительства выступила Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области. Ранее организация завершила строительство секции «ДЕЖ» ЖК «Материк», где зарегистрированы 482 дольщика.