ЖК «Ломоносовъ» будет сдан

Жилищное строительство не всегда проходит гладко. К сожалению, иногда в этой сфере возникают проблемы. Одна из них связана с ЖК «Ломоносовъ». Это один наиболее проблемных долгостроев Северной столицы.

Губернатор Беглов отметил, что данный объект находится на особом контроле властей. Строительство начал один застройщик, а завершает – другой. Несданный корпус находится на финишном этапе. Его должны будут сдать в марте 2023 года.

Достраивать – дело трудное. Это требует больших финансовых вложений. Но вопрос с ЖК «Ломоносовъ» удалось решить. В настоящий момент там ведутся завершающие работы, а также устраняются имеющиеся недочеты.

«Питерец.ру» отмечает, что летом между корпусами этого комплекса должна появиться детская площадка. Она будет комфортной и функциональной.