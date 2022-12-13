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Питерец.ру » Общество » ЖК «Ломоносовъ» будет сдан

ЖК «Ломоносовъ» будет сдан

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ama.ru
В следующем году будет сдан проблемный долгострой

Жилищное строительство не всегда проходит гладко. К сожалению, иногда в этой сфере возникают проблемы. Одна из них связана с ЖК «Ломоносовъ». Это один наиболее проблемных долгостроев Северной столицы.

Губернатор Беглов отметил, что данный объект находится на особом контроле властей. Строительство начал один застройщик, а завершает – другой. Несданный корпус находится на финишном этапе. Его должны будут сдать в марте 2023 года.

Достраивать – дело трудное. Это требует больших финансовых вложений. Но вопрос с ЖК «Ломоносовъ» удалось решить. В настоящий момент там ведутся завершающие работы, а также устраняются имеющиеся недочеты.

«Питерец.ру» отмечает, что летом между корпусами этого комплекса должна появиться детская площадка. Она будет комфортной и функциональной.

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