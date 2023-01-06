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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти расселяют аварийное жилье

В Ленобласти расселяют аварийное жилье

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Больше 3,9 тысяч человек получат новые квартиры по программе расселения аварийного жилья в 2023 году.

Больше 3,9 тысяч человек получат новые квартиры по программе расселения аварийного жилья в 2023 году.

«Строительный блок уже начал реализацию нового этапа программы: заключены контракты на строительство 7 новых многоквартирных домов в Волховском, Выборгском, Лужском, Подпорожском, Кировском районах, а местные власти подбирают квартиры на вторичном рынке. Всего до конца 2023 года планируется расселить 59 тысяч м2, где проживают 3980 человек», — рассказал зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

С 2021 года в Ленинградской области было возведено 16 многоквартирных домов для почти 4,5 тысяч человек. Около двух тысяч граждан получили жилье на вторичном рынке. Всего по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» планируется расселить 1059 аварийных домов, общей площадью 236 тысяч квадратных метров, где проживает около 15 тысяч человек.

Источник: Администрация Ленобласти
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