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Виталий Милонов помог в сборе и передаче посылок для участников СВО и гумпомощи для жителей Донбасса

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Депутат «Единой России» Виталий Милонов помог в сборе и передаче посылок для участников спецоперации и гумпомощи для жителей Донбасса

Неравнодушные петербуржцы и представители бизнеса собрали все самое необходимое - продукты, теплые вещи, радиостанции и оборудование, генераторы.

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов, который в качестве добровольца находится в зоне проведения спецоперации, подключился к сбору и доставке посылок военнослужащим от их родных. Парламентарий рассказал, что к нему обратилась жена одного из мобилизованных из Пушкинского района Петербурга с просьбой передать вещи для мужа.

«В ходе нашего общения мы выяснили, что и другие жены бойцов этого подразделения готовы направить помощь, и я согласился организовать ее передачу. Жены мобилизованных проявили чудо духа русских женщин и в кратчайшие сроки собрали около 10 паллет груза, а это около 10 тонн необходимых вещей», — рассказал единоросс.

По словам Виталия Милонова, вместе с администрацией Пушкинского района, предпринимателями и неравнодушными жителями они дополнили груз. В него вошли продукты, теплые вещи, одноразовая посуда, радиостанции и радиотехническое оборудование, генераторы, носилки, карематы, подсумки для аптечек. Кроме того, в составе груза пластиковые окна для Храма Святого Андрея Первозванного в поселке Гольмовский. Для детей поселка Никитовка прислали шестиметровую елку с игрушками, а жители Пушкинского района передали очередную помощь в донецкий приют для животных «Пиф» и несколько персональных подарков для жителей Горловки.

«При помощи волонтеров, моих друзей и всех неравнодушных людей мы собрали и привезли 20 тонн необходимых вещей. Отдельно считаю необходимым отметить отделение партии «Единая Россия» Кировского района за переданные 240 пар носков. Это огромная помощь фронту. Фонд «Хайят» принял самое живое и активное участие и в этом сборе гуманитарной помощи. Все собранные вещи будут доставлены адресатам под моим личным контролем», — сказал парламентарий.

Напомним, петербургское региональное отделение «Единой России» при поддержке жителей, бизнеса и общественников продолжает оказывать помощь Донбассу, а также военнослужащим, которые находятся на передовой, и мобилизованным горожанам. С начала проведения специальной военной операции отправлено более 25 прямых рейсов с гуманитарным грузом.

Помимо этого, в доставке помощи участвуют партнерские организации и благотворительные фонды. Предметы личной гигиены, продукты питания длительного срока хранения, книги, канцелярские товары и школьные принадлежности, детские игрушки принимают в общественных приёмных партии во всех районах Петербурга, а также в региональном отделении на Конногвардейском бульваре, 4.

Источник: Единая Россия
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