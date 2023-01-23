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Питерец.ру » Общество » Новая группа петербургских волонтеров выехала в Мариуполь в составе гуманитарного десанта МГЕР

Новая группа петербургских волонтеров выехала в Мариуполь в составе гуманитарного десанта МГЕР

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Молодогвардейцы в течение месяца будут помогать восстанавливать мирную жизнь в городе-побратиме Северной столицы

На Донбасс отправилась новая группа петербургских волонтеров. Она вольется в состав 28-го сводного отряда «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты», который с конца января заступает на гуманитарную вахту в Мариуполе.  Петербург представляют студенты Российского государственного педуниверситета имени А. И. Герцена, Санкт-Петербургской юридической академии и Санкт-Петербургского госинститута психологии и социальной работы. Ребята придут на смену 27-му сводному отряду, который работает в городах Донбасса с 10 января.

«В Мариуполе я хочу стать более сильным в моральном и физическом смысле. Найти себе предназначение и помочь как можно большему количеству людей. Перебороть свои страхи и недостатки, стать лучше, чем я есть сейчас. Мы с ребятами намерены помогать в работе с людьми, в регистрации беженцев, развозить еду, гуманитарную помощь и работать на пунктах временного размещения. Уверен почему-то, что наша работа окажет своё влияния на будущее новых регионов. Мы считаем, что оно куётся и нашими руками тоже», – прокомментировал свою поездку волонтер МГЕР Владислав Бальцерейт.

Среди поставленных молодогвардейцам задач – оказание необходимой помощи жителям и социальным учреждениям, разгрузка и доставка гуманитарной помощи, работа с ветеранами и детьми, помощь в уборке помещений и проведении бытовых работ. Волонтеры также обеспечивают работу пунктов обогрева, где мариупольцы могут согреться, выпить горячий чай, а также получить психологическую, консультативную помощь и написать обращение в администрацию города. У волонтерской также запланированы встречи с представителями мариупольского отделения «Молодой Гвардии Единой России».

Из Северной столицы вместе с добровольцами отправились на Донбасс письма и рисунки, которые поступили в региональную общественную приёмную «Единой России» в рамках акции «Zащитникам Отечества».

Напомним, в течение января девять петербургских волонтеров трудились в Мариуполе в составе 27-го сводного отряда МГЕР и

«Волонтерской Роты». Возглавляющий петербургскую группу лидер молодогвардейцев Северо-Запада, член президиума регионального политсовета «Единой России» Александр Маликов сообщил, что за это время ребята успели нарубить более 25 кубометров дров, разгрузили десятки тонн гуманитарных грузов, доставили тонну грузов непосредственно военнослужащим, а также обустроили пункт обогрева для горожан, поработали в больнице, библиотеке и на складах Мариуполя. «Конечно, труд волонтёров на новых российских территориях непростой, но мы видим, как жизнь в городе меняется в лучшую сторону – это самая лучшая мотивация», – отметил он.
Источник: Единая Россия
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