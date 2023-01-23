Новая группа петербургских волонтеров выехала в Мариуполь в составе гуманитарного десанта МГЕР

На Донбасс отправилась новая группа петербургских волонтеров. Она вольется в состав 28-го сводного отряда «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты», который с конца января заступает на гуманитарную вахту в Мариуполе. Петербург представляют студенты Российского государственного педуниверситета имени А. И. Герцена, Санкт-Петербургской юридической академии и Санкт-Петербургского госинститута психологии и социальной работы. Ребята придут на смену 27-му сводному отряду, который работает в городах Донбасса с 10 января.
Среди поставленных молодогвардейцам задач – оказание необходимой помощи жителям и социальным учреждениям, разгрузка и доставка гуманитарной помощи, работа с ветеранами и детьми, помощь в уборке помещений и проведении бытовых работ. Волонтеры также обеспечивают работу пунктов обогрева, где мариупольцы могут согреться, выпить горячий чай, а также получить психологическую, консультативную помощь и написать обращение в администрацию города. У волонтерской также запланированы встречи с представителями мариупольского отделения «Молодой Гвардии Единой России».
Из Северной столицы вместе с добровольцами отправились на Донбасс письма и рисунки, которые поступили в региональную общественную приёмную «Единой России» в рамках акции «Zащитникам Отечества».
Напомним, в течение января девять петербургских волонтеров трудились в Мариуполе в составе 27-го сводного отряда МГЕР и