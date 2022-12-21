В Ленинградской области командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев поздравил с наступающим Новым годом детей росгвардейцев - участников специальной военной операции.
Генерал-майор Алексей Воробьев пожелал ребятам крепкого здоровья, успехов в учебе и творчестве, веру в себя и свои мечты. Также командующий СЗО Росгвардии отметил, что их отцы вносят неоценимый вклад в будущее и являются настоящими героями, которыми гордится вся страна.
Для собравшихся было показано театрализованное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и популярных детских персонажей. Завершился праздник вручением новогодних подарков.
Командующий СЗО Росгвардии поздравил с наступающим Новым годом детей росгвардейцев - участников СВО
0
89
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
Командующий СЗО Росгвардии поздравил с наступающим Новым годом детей росгвардейцев - участников СВО
В Ленинградской области командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев поздравил с наступающим Новым годом детей росгвардейцев - участников специальной военной операции.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"