Командующий СЗО Росгвардии поздравил с наступающим Новым годом детей росгвардейцев - участников СВО

В Ленинградской области командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев поздравил с наступающим Новым годом детей росгвардейцев - участников специальной военной операции.

Генерал-майор Алексей Воробьев пожелал ребятам крепкого здоровья, успехов в учебе и творчестве, веру в себя и свои мечты. Также командующий СЗО Росгвардии отметил, что их отцы вносят неоценимый вклад в будущее и являются настоящими героями, которыми гордится вся страна.

Для собравшихся было показано театрализованное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и популярных детских персонажей. Завершился праздник вручением новогодних подарков.