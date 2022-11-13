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Питерец.ру » Общество » В Санкт-Петербурге отметили день войск РХБЗ

В Санкт-Петербурге отметили день войск РХБЗ

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34
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге отметили день войск РХБЗ

В Санкт-Петербурге отметили 104-ю годовщину образования войск радиационной, химической и биологической защиты.
Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьёв поздравил военнослужащих и сотрудников подразделений РХБЗ, вручив награды, в том числе нагрудные знаки «Участник боевых действий», росгвардейцам, отличившимся при выполнении служебно-боевых задач.
Также генерал-майор Алексей Воробьёв вручил медаль «Участнику специальной военной операции» заместителю гендиректора государственного научно-исследовательского института аналитической химии полковнику запаса Михаилу Щербакову за оказание содействия ведомству в выполнении задач СВО.
Боевой путь подразделений РХБЗ Северо-Западного округа Росгвардии прошёл через участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пресечении межэтнических конфликтов 80-х и 90-х годов, войне на Северном Кавказе, в борьбе с распространением  коронавирусной инфекции COVID-19.

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