В Санкт-Петербурге отметили день войск РХБЗ

В Санкт-Петербурге отметили 104-ю годовщину образования войск радиационной, химической и биологической защиты.

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьёв поздравил военнослужащих и сотрудников подразделений РХБЗ, вручив награды, в том числе нагрудные знаки «Участник боевых действий», росгвардейцам, отличившимся при выполнении служебно-боевых задач.

Также генерал-майор Алексей Воробьёв вручил медаль «Участнику специальной военной операции» заместителю гендиректора государственного научно-исследовательского института аналитической химии полковнику запаса Михаилу Щербакову за оказание содействия ведомству в выполнении задач СВО.

Боевой путь подразделений РХБЗ Северо-Западного округа Росгвардии прошёл через участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пресечении межэтнических конфликтов 80-х и 90-х годов, войне на Северном Кавказе, в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.