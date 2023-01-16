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Дети мобилизованных петербуржцев обучились основам живописи в Строгановском дворце

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Дети мобилизованных петербуржцев обучились основам живописи в Строгановском дворце – мастер-класс организовали Русский музей и реготделение «Единой России»

Мероприятие – часть обширной культурно-просветительской программы для семей участников СВО, которую реализует общественная приёмная партии в сотрудничестве с музеями и театрами Санкт-Петербурга.

В Строгановском дворце Русского музея в понедельник, 16 января, прошел мастер-класс по живописи для ребят из семей мобилизованных петербуржцев. Учащиеся 5 - 7 классов из Невского района приехали в творческую мастерскую одной из дворцовых жемчужин Северной столицы. Специальный творческий урок «Времена года в живописи» для них провела специалист музея Ксения Севергина. Ребятам предоставили всё необходимое для творчества и рассказали, как рождается картина под кистью художника.

В мастер-классе принял участие депутат Законодательного Собрания Петербурга от «Единой России» Юрий Авдеев, который поприветствовал участников и поблагодарил Русский музей за организацию. «Здесь присутствуют дети наших мобилизованных воинов, которые сегодня находятся на передовых границах, выполняют свой воинский долг, участвуя в спецоперации. И я хотел бы сказать спасибо руководству Русского музея, Строгановского дворца за то, что ими совместно с «Единой Россией» был создан такой проект. Он позволяет пригласить детей в жемчужину Санкт-Петербурга, погрузить их в акварельную живопись, которой некоторые из них, может быть, и занимаются, но, когда им проведут мастер-класс специалисты самого высокого уровня, они приобретут дополнительные умения и знания, которые помогут в дальнейшем», – подчеркнул Юрий Авдеев.

На примере творчества знаменитых русских художников ребят познакомили с особенностями изображения пейзажа и дали возможность попробовать свои силы в пейзажной живописи, творчески переосмыслить уже созданную картину. На её переднем плане – очень массивное, объёмное зимнее дерево, дальний план изображает скрывающийся вдалеке лес, а сбоку, для демонстрации перспективы – изображена дорога. Каждый смог изобразить это с собственной авторской доработкой, привнести в пейзаж свои творческие элементы, а также показать, что небо бывает очень разным.

«Дети очень рады. Они ехали и говорили, интересно, а дадут ли нам работы домой забрать, возможно ли будет подарить это своим родным. А тут оказывается, что и работы можно забрать, и здесь шикарные краски и бумага подготовлена – они всё оценили. Мы благодарны, большое спасибо, что вы поддерживаете детей мобилизованных и приглашаете школы города на такие мероприятия», – сказала педагог школы № 570 муниципального округа Рыбацкий Невского района Ольга Пикалева.

Организаторы мастер-класса вспомнили о том, что на гербе рода Строгановых есть слова: «Отечеству принесу богатство, себе оставлю имя» и, следуя этому девизу, Строгановский дворец совместно с общественной приёмной «Единой России» готовит новые мероприятия для петербуржцев и гостей города, участвовать в которых обязательно будут семьи защитников Отечества.

Напомним, 24 декабря 60 детей и 60 членов семей петербуржцев, участвующих в военной спецоперации, побывали на празднике «Рождество в Строгановском дворце». Для них были организованы интерактивная познавательно-развлекательная программа, увлекательный рассказ о дореволюционных традициях празднования Рождества и спектакль, всем также вручили рождественские подарки.

Источник: Единая Россия
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