Русский музей при поддержке «Единой России» провел новогодний праздник для семей участников спецоперации

«Рождество в Строгановском дворце» включило в себя интерактивную познавательно-развлекательную программу, вручение подарков и спектакль для малышей, а также увлекательный рассказ о дореволюционных традициях празднования — для их мам и бабушек.

Для 60 детей и 60 членов семей петербуржцев, участвующих в военной спецоперации, Государственный Русский музей при организационной поддержке «Единой России» устроил новогодний праздник.

Наряду с елкой музей подготовил для детей и родственников военнослужащих обширную программу, которая включает бесплатное посещение его выставочных площадок, рассказала Софья Афанасьева, специалист отдела по связям с общественностью Государственного Русского музея.

«Благодаря помощи наших партнеров ─ Общества друзей Русского музея с каждым годом наши благотворительные акции становятся масштабнее. Нас объединяет общее желание подарить праздник петербуржцам. Прежде всего ─ детям и родственникам мобилизованных», ─ подчеркнула она.

Депутат фракции «Единой России» в федеральном парламенте Сергей Соловьев поздравил с наступающим праздником семьи участников спецоперации.

Это новогодняя елка ─ еще одно свидетельство нашего уважения и восхищения мужеством ребят, которые защищают Родину, наше общее стремление поддержать их родных и близких, отметил Сергей Соловьев.

«Убежден, все задачи спецоперации в наступающем году будут успешно выполнены. А сейчас мне выпала честь встретиться с матерями и женами наших солдат и поздравить их с самым любимым в нашей стране праздником ─ Новым годом. От имени «Единой России» и депутатов Государственной Думы хочу выразить признательность руководству и сотрудникам Русского музея за сотрудничество и теплую заботу о семьях военнослужащих», ─ резюмировал парламентарий.

Особая благодарность организаторам за то, что праздничную программу предусмотрели не только для детей, но и для нас, взрослых, поделилась петербурженка Наталья.

«Сюда нас пригласили вместе с дочкой. И пока ее вместе с другими малышами развлекают аниматоры, я с другими мамами отправилась на экскурсию по парадным залам дворца. Это замечательная возможность узнать от сотрудников Русского музея об укладе жизни его владельцев и традициях празднования Рождества и, конечно, полюбоваться великолепными интерьерами. Достопримечательности нашего города знаю хорошо, но здесь оказалась впервые. Спасибо музею и всем, кто подготовил для нас такой прекрасный подарок к Новому году!», ─ сказала Наталья.

Благотворительный проект осуществлен при поддержке АО «Петербургский нефтяной терминал».