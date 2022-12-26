Русский музей при поддержке «Единой России» провел новогодний праздник для семей участников спецоперации

«Рождество в Строгановском дворце» включило в себя интерактивную познавательно-развлекательную программу, вручение подарков и спектакль для малышей, а также увлекательный рассказ о дореволюционных традициях празднования — для их мам и бабушек.
Для 60 детей и 60 членов семей петербуржцев, участвующих в военной спецоперации, Государственный Русский музей при организационной поддержке «Единой России» устроил новогодний праздник.
Наряду с елкой музей подготовил для детей и родственников военнослужащих обширную программу, которая включает бесплатное посещение его выставочных площадок, рассказала Софья Афанасьева, специалист отдела по связям с общественностью Государственного Русского музея.
Депутат фракции «Единой России» в федеральном парламенте Сергей Соловьев поздравил с наступающим праздником семьи участников спецоперации.
Это новогодняя елка ─ еще одно свидетельство нашего уважения и восхищения мужеством ребят, которые защищают Родину, наше общее стремление поддержать их родных и близких, отметил Сергей Соловьев.
Особая благодарность организаторам за то, что праздничную программу предусмотрели не только для детей, но и для нас, взрослых, поделилась петербурженка Наталья.
Благотворительный проект осуществлен при поддержке АО «Петербургский нефтяной терминал».