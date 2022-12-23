Русский музей и региональное отделение «Единой России» проводят новогодний праздник для детей из семей участников СВО в Строгановском дворце

При содействии и организационной поддержке Санкт-Петербургского регионального отделения «Единой России» Государственный Русский музей устроит новогодний праздник «Рождество в Строгановском дворце» для 60 детей и 60 взрослых членов семей петербуржцев, участвующих ввоенной спецоперации.

Гостей праздника поздравит депутат фракции «Единой России» в Государственной Думе РФ Сергей Соловьев.

Праздничная программа «Рождество в Строгановском дворце» включает в себя интерактивную познавательно-развлекательную программу, спектакль и вручение подарков детям. В это же время для взрослых музей подготовил экскурсию по парадным залам Строгановского дворца и увлекательный рассказ о дореволюционных традициях празднования Рождества.

Дата и время: 24 декабря, 15:20

Адрес: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 17, Строгановский дворец