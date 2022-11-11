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Питерец.ру » Культура » «Единая Россия» организовала экскурсию в Русский музей для детей участников спецоперации

«Единая Россия» организовала экскурсию в Русский музей для детей участников спецоперации

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
«Единая Россия» организовала экскурсию в Русский музей для детей участников спецоперации

Первое знакомство маленьких жителей одного из военных городков Ленинградской области с музеем и историей русского изобразительного искусства началось с творений иконописцев Андрея Рублева и Симона Ушакова, а также шедевров кисти Карла Брюллова, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Виктора Васнецова и других замечательных русских живописцев

Увлекательное путешествие по величественным залам Михайловского дворца для 17 школьников из семей участников военной спецоперации на Украине состоялось по инициативе региональной общественной приемной партии и депутата фракции «Единой России» в парламенте Петербурга Анастасии Мельниковой.

Именно творчество русских художников должно стать отправной точкой для детей, начинающих погружение в мир искусства, убеждена парламентарий.

«История и культура родной страны ─ это то, с чего следует начинать эстетическое и патриотическое воспитание ребят. Думаю, сегодня каждый из наших маленьких подопечных выберет для себя любимую картину и художника. Уверена, во взрослой жизни они вновь и вновь будут черпать душевные силы в искусстве, а сегодняшняя экскурсия станет первым шагом малышей навстречу прекрасному», ─ отметила Анастасия Мельникова.

По словам депутата, «Единая Россия» продолжит сотрудничество с музеями Северной столицы. В ближайших планах регионального отделения партии ─ организация бесплатного посещения детьми из семей участников СВО Государственного Эрмитажа.

В ходе обзорной экскурсии «Шедевры Русского музея» ребятам представилась возможность увидеть полотна подлинных мастеров русской живописи.

«Сегодня мы знакомим детей с творчеством таких прославленных художников, как Брюллов, Айвазовский, Репин, Суриков и многих других знаменитых деятелей русского изобразительного искусства. Надеюсь, они получат настоящее удовольствие от увиденного», ─ рассказала заведующий экскурсионным отделом Государственного Русского музея Валентина Горлова.

Экскурсия по залам музея произвела на ребят большое впечатление. Их горящие глаза и улыбки на лицах – лучшее тому доказательство, делится впечатлениями от посещения музейной экспозиции Лилия, мама одного из юных экскурсантов.

«Мы с удовольствием приняли приглашение посетить Русский музей. Раньше мы встречали эти работы в книгах, узнавали о них из телепередач, а теперь увидели вживую ─ и это незабываемая встреча! Это шаг для наших детей в другую, более духовную жизнь. Настоящее волшебство! Возможно, после такого близкого знакомства с изобразительным искусством, они выберут для себя новый путь в жизни», ─ считает Лилия.

Региональное отделение «Единой России» сердечно благодарит всех, кто участвовал в подготовке и проведении мероприятия: сотрудников Государственного Русского музея, Западный военный округ и администрацию Приморского района Петербурга.

Источник: Единая Россия
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