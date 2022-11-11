«Единая Россия» организовала экскурсию в Русский музей для детей участников спецоперации

Первое знакомство маленьких жителей одного из военных городков Ленинградской области с музеем и историей русского изобразительного искусства началось с творений иконописцев Андрея Рублева и Симона Ушакова, а также шедевров кисти Карла Брюллова, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Виктора Васнецова и других замечательных русских живописцев
Увлекательное путешествие по величественным залам Михайловского дворца для 17 школьников из семей участников военной спецоперации на Украине состоялось по инициативе региональной общественной приемной партии и депутата фракции «Единой России» в парламенте Петербурга Анастасии Мельниковой.
Именно творчество русских художников должно стать отправной точкой для детей, начинающих погружение в мир искусства, убеждена парламентарий.
По словам депутата, «Единая Россия» продолжит сотрудничество с музеями Северной столицы. В ближайших планах регионального отделения партии ─ организация бесплатного посещения детьми из семей участников СВО Государственного Эрмитажа.
В ходе обзорной экскурсии «Шедевры Русского музея» ребятам представилась возможность увидеть полотна подлинных мастеров русской живописи.
Экскурсия по залам музея произвела на ребят большое впечатление. Их горящие глаза и улыбки на лицах – лучшее тому доказательство, делится впечатлениями от посещения музейной экспозиции Лилия, мама одного из юных экскурсантов.
Региональное отделение «Единой России» сердечно благодарит всех, кто участвовал в подготовке и проведении мероприятия: сотрудников Государственного Русского музея, Западный военный округ и администрацию Приморского района Петербурга.