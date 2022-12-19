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Питерец.ру » Общество » Семьи мобилизованных петербуржцев побывали в Русском музее по приглашению региональной общественной приёмной «Единой России»

Семьи мобилизованных петербуржцев побывали в Русском музее по приглашению региональной общественной приёмной «Единой России»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Двухчасовой экскурсией по Михайловскому дворцу остались довольны и дети, и их мамы

Сотрудники региональной общественной приемной «Единой России» и депутат городского Заксобрания, единоросс Александр Ходосок организовали экскурсию в Русский музей для семей петербуржцев, участвующих в специальной военной операции. Дети и взрослые посетили один из лучших музеев страны, в собрании которого собраны подлинные шедевры отечественного изобразительного искусства.

Это не первая экскурсия для близких петербургских резервистов, состоявшаяся по инициативе приёмной партии. На этот раз со знаменитыми произведениями Карла Брюллова, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Виктора Васнецова и других замечательных русских живописцев познакомились дети и их мамы, живущие в Курортном районе Северной столицы. 

«Обзорную экскурсию провёл сотрудник Русского музея, невероятно любящий свое дело. Слушатели настолько погрузились с головой в мир живописи и скульптуры, что не заметили, как прошла двухчасовая прогулка по залам музея. Каждый из участников нашёл для себя что-то близкое по духу», — рассказал Александр Ходосок. 

«Единая Россия» продолжит сотрудничество с музеями Северной столицы в рамках мероприятий по поддержке семей мобилизованных горожан.

Источник: Единая Россия
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