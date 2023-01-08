В Рождественский праздник исполнилось желание 7-летней петербурженки Евгении Дубровской. Девочка с ограничениями в здоровье хотела попробовать сделать самостоятельно что-нибудь красивое из глины. Мама Екатерина помогла ей принять участие во всероссийской акции «Ёлка желаний». О том, что мечта сбудется в Рождество, обе не ожидали.

«Случайно наткнулись на то, что есть «Ёлка желаний» – специально не искали, и решили попробовать, вдруг нам повезёт. Женя очень хотела мастер-класс с гончарным кругом, и вот мы написали желание, и получилось, что мы выиграли чудо для ребёночка, она очень рада», – рассказала мама девочки.

Шар с мечтой Жени снял с «Ёлки желаний» Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Он не только выполнил эту мечту, но и передал Жене сладкие рождественские подарки.

Депутат «Единой России» в Заксобрании Петербурга Вера Сергеева, приехавшая поздравить Женю и Екатерину Дубровских, передавая подарки, отметила: «Это очень добрая, замечательная акция. Традиционно перед Новым годом партия «Единая Россия» собирает желания детей – из трудных семей, многодетных, детишек, которые болеют. И эти желания мы с удовольствием выполняем, наполняем добром и улыбками этот мир. Хорошая акция, которая должна длиться еще многие годы».

Индивидуальный мастер-класс по гончарному делу проходил около полутора часов. За это время девочка с помощью взрослых смогла не только почувствовать свойства глина, увидеть, как мастера изготавливают посуду и изделия из этого материала, но также и сама сделала небольшую кружку-вазочку.

«Мне и ребёнку мастер-класс очень понравился, всё доступно, понятно и самое главное – результат сразу виден: вот был бесформенный комок глины, а получается уже интересное изделие. Очень замечательная акция, потому что помогает в такое достаточно непростое время приобщиться к чудесам – что они есть, что есть добрые люди, которые помогают. Мы очень благодарны», – сказала Екатерина Дубровская.

Мечты детей сбываются благодаря неравнодушным взрослым. С 2018 года всероссийская акция «Ёлка желаний» позволила исполнить почти 60 тысяч желаний детей и пожилых людей по всей стране, в ней приняли участие более 42 тысяч «исполнителей желаний» - неравнодушных людей, которые в преддверии Нового года и Рождества делают добрые подарки тем, кто в этом действительно нуждается.