ента новостей

13:51
В Германии задержан гражданин Ирана, подозреваемый в подготовке теракта
13:49
В метро Мехико столкнулись два поезда, по меньшей мере 1 человек погиб и десятки ранены
13:32
В Ленобласти готовятся к патриотическому марафону
13:27
В Севкабель Порту пройдет концерт и показ фильма «Замок»
13:23
В Рождественский праздник исполнилось желание 7-летней петербурженки
13:21
В Лодейном Поле пенсионерка отдала лжеполицейскому 45 тысяч рублей
13:20
В Ленобласти мужчина открыл стрельбу после семейной драмы
13:17
Необработанные от наледи улицы Петербурга приводят к травмам пешеходов и ДТП
16:06
В Петербурге задержали студента, обманувшего пенсионерку
15:02
В центре Петербурга пьяный мужчина угрожая ножом пытался похитить конфеты в магазине
13:55
Петербург отмечает Рождество Христово
13:40
Иранские протестующие казнены, а журналист арестован на фоне репрессий после протестов
12:28
Во Всеволожске сожгли «Мерседес» безработного
12:22
В Казанском соборе встретили Рождество
12:18
В Петербурге пенсионерка доверилась мошенникам и потеряла более 2,3 миллиона рублей
12:13
В Ленобласти «Мерседес» насмерть сбил пешехода
12:11
Петербуржцы посчитали анонсированную Смольным «реформу ЖКХ» пустышкой
11:19
Ничего святого…
08:39
Нужны ли допвыплаты народным артистам?
08:08
Православные отмечают Рождество
00:12
Трансферные дела «Зенита»: в Санкт-Петербург едет Роберт Ренан
21:24
В Петербурге открыли памятник Александру Блоку
15:55
В Ленобласти расселяют аварийное жилье
15:53
В Петербурге «Лада Калина» сбила 13-летнего подростка
15:50
В Петербурге задержан аферист обманувший пенсионерку
13:08
В Петербурге на поддержку рынка труда будет направлено 176 миллионов рублей
13:06
В Ленобласти полуторагодовалый ребенок отравился бытовой химией
13:02
На севере Петербурга обокрали квартиру бизнесвумен на 2,3 миллиона рублей
12:57
Петербурженка обвинила пасынка в домогательстве к её малолетним дочерям
12:55
Больше 60% петербуржцев недовольны уборкой снега в городе
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Рождественский праздник исполнилось желание 7-летней петербурженки

В Рождественский праздник исполнилось желание 7-летней петербурженки

0
64
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Единая Россия
Для петербурженки Жени Дубровской и её мамы «Единая Россия» организовала мастер-класс в гончарной студии

В Рождественский праздник исполнилось желание 7-летней петербурженки Евгении Дубровской. Девочка с ограничениями в здоровье хотела попробовать сделать самостоятельно что-нибудь красивое из глины. Мама Екатерина помогла ей принять участие во всероссийской акции «Ёлка желаний». О том, что мечта сбудется в Рождество, обе не ожидали.

«Случайно наткнулись на то, что есть «Ёлка желаний» – специально не искали, и решили попробовать, вдруг нам повезёт. Женя очень хотела мастер-класс с гончарным кругом, и вот мы написали желание, и получилось, что мы выиграли чудо для ребёночка, она очень рада», – рассказала мама девочки.

Шар с мечтой Жени снял с «Ёлки желаний» Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Он не только выполнил эту мечту, но и передал Жене сладкие рождественские подарки.

Депутат «Единой России» в Заксобрании Петербурга Вера Сергеева, приехавшая поздравить Женю и Екатерину Дубровских, передавая подарки, отметила: «Это очень добрая, замечательная акция. Традиционно перед Новым годом партия «Единая Россия» собирает желания детей – из трудных семей, многодетных, детишек, которые болеют. И эти желания мы с удовольствием выполняем, наполняем добром и улыбками этот мир. Хорошая акция, которая должна длиться еще многие годы».

Индивидуальный мастер-класс по гончарному делу проходил около полутора часов. За это время девочка с помощью взрослых смогла не только почувствовать свойства глина, увидеть, как мастера изготавливают посуду и изделия из этого материала, но также и сама сделала небольшую кружку-вазочку.

«Мне и ребёнку мастер-класс очень понравился, всё доступно, понятно и самое главное – результат сразу виден: вот был бесформенный комок глины, а получается уже интересное изделие. Очень замечательная акция, потому что помогает в такое достаточно непростое время приобщиться к чудесам – что они есть, что есть добрые люди, которые помогают. Мы очень благодарны», – сказала Екатерина Дубровская.

Мечты детей сбываются благодаря неравнодушным взрослым. С 2018 года всероссийская акция «Ёлка желаний» позволила исполнить почти 60 тысяч желаний детей и пожилых людей по всей стране, в ней приняли участие более 42 тысяч «исполнителей желаний» - неравнодушных людей, которые в преддверии Нового года и Рождества делают добрые подарки тем, кто в этом действительно нуждается.

Источник: Единая Россия
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-12-2020, 14:25
В Петербурге сотрудники полиции исполнили мечту 7-летнего мальчика
23-12-2022, 12:10
Мечту 15-летней крымчанки Ульяны увидеть Петербург исполнит петербургский единоросс
27-12-2022, 13:07
Школьница из ЛНР посетила Петербург
23-12-2022, 12:13
Юный петербуржец побывал в настоящей пожарной части
29-12-2022, 17:53
В Смольном вручили подарки детям с «Дерева желаний»
13-12-2022, 19:05
Акция «Елка желаний» стартовала в Мариуполе

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
148
Вчера, 12:13
В Ленобласти «Мерседес» насмерть сбил пешехода
0
193
6-01-2023, 15:53
В Петербурге «Лада Калина» сбила 13-летнего подростка
2
751
5-01-2023, 10:51
На трассе возле Кингисеппа пешеход попал под колеса снегоуборочной машины и трех автомобилей
0
321
3-01-2023, 20:06
В Леноблисти КАМАЗ въехал в маршрутный автобус. Пострадали трое
Наверх