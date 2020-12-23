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Питерец.ру » Общество » В Петербурге сотрудники полиции исполнили мечту 7-летнего мальчика

В Петербурге сотрудники полиции исполнили мечту 7-летнего мальчика

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Желание маленького петербуржца с ограниченными возможностями исполнили в рамках новогодней благотворительной акции «Ёлка желаний».

Новогоднее желание семилетнего Андрея, о котором он рассказал в письме Деду Морозу, исполнилось в рамках акции «Ёлка желаний» всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной».

С сотрудниками ГИБДД малыш смог покататься на настоящей полицейской машине с мигалками, а также узнать о так интересующей его работе дорожных полицейских. В конце путешествия по зимнему Санкт-Петербургу юный инспектор и сам примерил на себя роль стража порядка: вместе с полицейскими он раздал горожанам памятки о правилах безопасности на дороге и светоотражающие брелоки.

Источник: ГУ МВД
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