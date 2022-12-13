Акция «Елка желаний» стартовала в Мариуполе

В мариупольской школе № 7 установили «Елку желаний». Одноименная благотворительная акция проводится в городе впервые и завершится в конце декабря вручением подарков юным жителям Мариуполя. Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга исполнят мечты десятков мариупольских школьников.

– Дарить подарки приятно. Вдвойне, когда исполняешь желания детей, которые за свою короткую жизнь увидели так много горя. Привезем ребятам новогодние подарки, которые они так ждут, – прокомментировал спикер петербургского парламента Александр Бельский.

Пожелания ребята написали на традиционных варежках, которые украсили «Елку желаний». Дети попросили подарить им конструкторы, смарт-часы и спортивную одежду, компьютерные кресла, мягкие игрушки и сладости.

– Кто-то верит в Деда Мороза, кто-то уже нет, но в душе ребят есть надежда, что их желания, большие или маленькие, обязательно сбудутся. Благодаря людям с большими и щедрыми сердцами. Тяжелые времена пройдут, но доброта и отзывчивость навсегда останутся в памяти маленьких мариупольцев, – рассказала директор Мариупольской школы № 7 Ольга Папазова.

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится с 2018 года и направлена на поддержку детей и пожилых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году в ней впервые принимают участие жители присоединенных территорий. За четыре года проведения акции были исполнены почти 60 тысяч желаний.