Школьница из ЛНР посетила Петербург

Лиза Остапенко вместе с мамой побывала в Мариинском дворце и на катке в Новой Голландии, впереди – ещё много незабываемых впечатлений.

Девочка из ЛНР Лиза Остапенко накануне Нового года и своего 12-го дня рождения побывала в Санкт-Петербурге. О поездке в Северную столицу России школьница мечтала давно и рассказала об этом организаторам федеральной акции «Елка желаний».

Шарик с описанием мечты Лизы с ветвей новогоднего дерева в начале декабря снял председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и организовал для девочки и её мамы визит на берега Невы.

«Мы давно хотели сюда поехать, но никак не получалось. Сейчас появилась такая возможность. Я очень счастлива, благодарна, что моя мечта осуществилась», — рассказала Лиза.

В день приезда в Северную столицу школьницу пригласили в Мариинский дворец, где специально для них с мамой организовали экскурсию. Ещё одним пунктом программы стал каток в Новой Голландии.

«Эта поездка — очень яркая, запоминающаяся, самое главное — это очень неожиданно. Хотим сказать большое спасибо всем, кто принимал в этом участие, всем, кто организовывал эту сказку для нас. Мечтайте и ваши мечты обязательно сбудутся. Хотим сказать огромное спасибо нашему Деду Морозу Дмитрию Медведеву за то, что он выбрал шарик с нашим желанием», — поблагодарила организаторов поездки мама Лизы Ирина Остапенко.

За три дня, проведённых в Петербурге, гости из ЛНР побывают в Большом цирке на Фонтанке, Петропавловской крепости, станут зрителями знаменитого «Щелкунчика» в Михайловском театре.

Напомним, в России несколько лет подряд проходит благотворительная акция «Ёлка желаний». «Единая Россия» ежегодно принимает в ней участие, Санкт-Петербург – не исключение. За четыре года по всей стране было исполнено почти 60 000 желаний детей и пожилых людей, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Депутаты и активисты партии помогли воплотить самые разные мечты тысяч жителей страны: побывать на озере Байкал, полетать на самолете, побыть пожарным, получить в подарок велосипед или погладить хаски.