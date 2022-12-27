Школьница из ЛНР посетила Петербург

Лиза Остапенко вместе с мамой побывала в Мариинском дворце и на катке в Новой Голландии, впереди – ещё много незабываемых впечатлений.
Девочка из ЛНР Лиза Остапенко накануне Нового года и своего 12-го дня рождения побывала в Санкт-Петербурге. О поездке в Северную столицу России школьница мечтала давно и рассказала об этом организаторам федеральной акции «Елка желаний».
Шарик с описанием мечты Лизы с ветвей новогоднего дерева в начале декабря снял председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и организовал для девочки и её мамы визит на берега Невы.
В день приезда в Северную столицу школьницу пригласили в Мариинский дворец, где специально для них с мамой организовали экскурсию. Ещё одним пунктом программы стал каток в Новой Голландии.
За три дня, проведённых в Петербурге, гости из ЛНР побывают в Большом цирке на Фонтанке, Петропавловской крепости, станут зрителями знаменитого «Щелкунчика» в Михайловском театре.
Напомним, в России несколько лет подряд проходит благотворительная акция «Ёлка желаний». «Единая Россия» ежегодно принимает в ней участие, Санкт-Петербург – не исключение. За четыре года по всей стране было исполнено почти 60 000 желаний детей и пожилых людей, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Депутаты и активисты партии помогли воплотить самые разные мечты тысяч жителей страны: побывать на озере Байкал, полетать на самолете, побыть пожарным, получить в подарок велосипед или погладить хаски.