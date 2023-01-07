Петербуржцы посчитали анонсированную Смольным «реформу ЖКХ» пустышкой

Чиновники Смольного анонсировали в конце декабря новую «реформу ЖКХ». Однако петербуржцы так и не увидели колоссальных изменений в работе Комитета по благоустройству с наступлением 2023 года.

Согласно «реформе», с Нового года заниматься уборкой города должны государственные компании. Однако чиновники забыли упомянуть, что нововведение распространяется не на все районы. В результате изменения не коснутся большинства улиц и основной части дворов новостроек.

Кроме того, ответственный за «реформу» вице-губернатор Анатолий Повелий заранее решил подстраховаться, отметив, что нововведения якобы вступят в силу не с 1 января, а лишь с середины месяца. Жители города тем временем посчитали изменения очередной «пустышкой» от Смольного.

Напомним, что власти Петербурга во главе с Александром Бегловым в минувшем 2022 году запустили сразу несколько реформ, среди которых оказались мусорная и транспортная. Однако, обе принесли горожанам лишь новые неудобства. Не исключено, что и новая «реформа ЖКХ» также окажется провальной.