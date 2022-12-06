Вице-губернатор Анатолий Повелий поручил строже следить за уборкой городских территорий

Вице-губернатор Санкт‑Петербурга Анатолий Повелий дал поручение главам районных администраций, руководителям Комитета по благоустройству Санкт‑Петербурга и Жилищного комитета усилить проверки качества уборки от снега городских улиц и дворов.

«Руководители должны строже следить за тем, как коммунальные и дорожные службы справляются со своими обязанностями. В этом сезоне проверки станут регулярными. Об адресах заранее предупреждать не будем. Ответственные на местах должны быть готовы к подобным мероприятиям и постоянно следить за качеством уборки на вверенных им участках. Конечно, мы ждем обратной связи и от наших главных контролеров – жителей Петербурга. Сигналы от горожан – основной ориентир в нашей работе. По уборке внутриквартальных территорий можно обращаться в Жилищный комитет по телефону: 409-73-78 или 004. По уборке улиц и тротуаров в Комитет по благоустройству: 314-60-13», - сказал Анатолий Повелий.

Он напомнил, что сейчас в Петербурге идет поэтапный переход на новую систему уборки внутриквартальных территорий. Весь процесс займет от полутора до двух лет.

До 1 января 2023 года продолжают действовать контракты на уборку внутриквартальных территорий, заключенные с подрядными организациями — управляющими компаниями. В новом году начнется постепенная замена подрядчиков на государственные организации — районные жилищные агентства. Для районных жилищных агентств закупили более 1180 единиц техники, сейчас продолжается набор сотрудников. Информация о наборе персонала представлена на сайте уборкагорода.рф.

На третьем этапе, с 1 июля, система уборки внутриквартальных территорий будет подчиняться единым стандартам качества.

Благодаря переходу на новую систему городские власти смогут контролировать уборку внутриквартальных территорий во всём. Это позволит вне зависимости от погодных условий обеспечить качественное содержание дворов и улиц. Лучшие современные практики и технологии будут внедряться во всех районах города.