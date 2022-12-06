ента новостей

15:08
Более 12 тысяч игрушек, книг и других подарков для маленьких пациентов больниц собрали в Петербурге в ходе акции «Коробка Храбрости»
13:59
В рамках социальной акции «Самый добрый Новый год» активисты исполнят мечту юной петербурженки
13:44
Прокуратура восстановила право ребенка-инвалида на получение жизненно важного лекарства
12:52
В Петербурге ликвидировали сеть наркосбытчиков
12:44
Депутаты Ленобласти приняли закон о создании вытрезвителей
12:29
Доходный дом купца 1-й гильдии Ефима Егорова на улице Некрасова включен в перечень памятников регионального значения
12:28
Вице-губернатор Анатолий Повелий поручил строже следить за уборкой городских территорий
12:24
Выставка «Санкт‑Петербург-Москва» открылась в честь 90-летия Союза художников России и Санкт‑Петербургского Союза художников
11:58
В Петербурге доцент Политеха перевел мошенникам более полумиллиона рублей
11:54
Россияне смогут общаться с органами власти в социальных сетях
11:50
В Петербурге проверили качество ремонта и обновления городских библиотек
11:48
В Тосно пенсионерка отдала аферистам 250 тысяч рублей
11:38
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении об опасности
11:35
В Кронштадте задержали пару, подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионеров
11:31
В Красногвардейском районе задержали «карманницу» за кражу смартфона в трамвае
11:29
В Петербурге задержали мошенницу, обманувшую пожилую женщину
11:26
В Петербурге спецмашины для уборки снега «отдыхают» на фоне неубранных сугробов
09:12
Борьба с подпольными казино продолжается
09:09
Готовят подарки для бездомных
09:04
Свиной грипп или коронавирус?
19:07
Петербургские единороссы поддержали ежегодную акцию - Марш памяти Шлиссельбургскому десанту
19:05
В Приозерском районе ликвидирована свалка
17:00
«Больше добрых дел»: в Петербурге стартовала новогодняя акция «Единой России»
15:29
Дом лейтенанта флота Юлия Корсака признали региональным памятником
15:27
На шоссе между Мурино и Новым Девяткино добавлена ещё полоса движения
15:24
В Мариинском дворце прошло чествование Героев Отечества
15:23
В Выборге Росгвардейцы задержали правонарушителя, нанесшего ножевое ранение студенту
14:03
2 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное 5-летию Исторического парка «Россия - Моя история»
14:00
В Ленобласти завершено формирование перечня защитных сооружений для укрытия населения
13:52
Состоялось награждение победителей журналистского конкурса «Дела и лица»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Вице-губернатор Анатолий Повелий поручил строже следить за уборкой городских территорий

Вице-губернатор Анатолий Повелий поручил строже следить за уборкой городских территорий

0
71
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Администрация Петербурга
Вице-губернатор Анатолий Повелий поручил строже следить за уборкой городских территорий

Вице-губернатор Санкт‑Петербурга Анатолий Повелий дал поручение главам районных администраций, руководителям Комитета по благоустройству Санкт‑Петербурга и Жилищного комитета усилить проверки качества уборки от снега городских улиц и дворов.

«Руководители должны строже следить за тем, как коммунальные и дорожные службы справляются со своими обязанностями. В этом сезоне проверки станут регулярными. Об адресах заранее предупреждать не будем. Ответственные на местах должны быть готовы к подобным мероприятиям и постоянно следить за качеством уборки на вверенных им участках. Конечно, мы ждем обратной связи и от наших главных контролеров – жителей Петербурга. Сигналы от горожан – основной ориентир в нашей работе.  По уборке внутриквартальных территорий можно обращаться в Жилищный комитет по телефону: 409-73-78 или 004. По уборке улиц и тротуаров в Комитет по благоустройству: 314-60-13», - сказал Анатолий Повелий.

Он напомнил, что сейчас в Петербурге идет поэтапный переход на новую систему уборки внутриквартальных территорий. Весь процесс займет от полутора до двух лет.

До 1 января 2023 года продолжают действовать контракты на уборку внутриквартальных территорий, заключенные с подрядными организациями — управляющими компаниями. В новом году начнется постепенная замена подрядчиков на государственные организации — районные жилищные агентства. Для районных жилищных агентств закупили более 1180 единиц техники, сейчас продолжается набор сотрудников. Информация о наборе персонала представлена на сайте уборкагорода.рф.

На третьем этапе, с 1 июля, система уборки внутриквартальных территорий будет подчиняться единым стандартам качества.

Благодаря переходу на новую систему городские власти смогут контролировать уборку внутриквартальных территорий во всём. Это позволит вне зависимости от погодных условий обеспечить качественное содержание дворов и улиц. Лучшие современные практики и технологии будут внедряться во всех районах города.

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-11-2022, 14:07
Петербург начинает переход на новую систему уборки снега на внутриквартальных территориях
1-12-2012, 14:42
С улиц Петербурга за ночь вывезено около 37 тысяч «кубов»снега
19-03-2020, 09:05
Петербург вымоют
10-11-2022, 19:27
В Центральном районе городские службы отрабатывали комплексную уборку от снега
25-02-2016, 12:10
Проблема снега
18-10-2022, 15:59
На реконструкцию и содержание снегоплавильных пунктов в Петербурге планируют направить 219,6 млн рублей

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
113
Вчера, 11:50
В Ленобласти «Лексус» не справился с управлением и врезался в опору освещения. Водитель погиб
0
239
4-12-2022, 12:43
В Выборгском районе пешеход дважды попал под колеса автомобилей
0
185
4-12-2022, 10:32
В Светогорске иномарка насмерть сбила 14-летнего подростка
0
274
2-12-2022, 13:44
В Петербурге устанавливают обстоятельства гибели угонщика такси
Наверх