Проведенный Смольным опрос выявил недовольство граждан благоустройством города

Смольный провел социологическое исследование, из которого следует, что петербуржцев не устроило качество благоустройства города в 2021 году. Лишь 61% опрошенных положительно оценили уровень благоустройства среды проживания. Чиновники рассчитывали получить одобрение на уровне более 75%.

По словам чиновников, столь низкие показатели вызваны жалобами горожан на благоустройство и нехватку средств на озеленение города. Причем недостаток финансирования вызван тем, что эти средства направили на борьбу с коронавирусом, поясняется в инфографике Смольного.

Отметим, что в прошлом году петербуржцы действительно активно жаловались на недостаточный уровень благоустройства. Однако не исключено, что в 2022 году показатель одобрения станет еще ниже из-за запущенной командой губернатора Петербурга Александра Беглова мусорной реформы. С 1 января 2022 года город оказался буквально завален мусором. Причем проблему чиновники не могут решить до сих пор, что привело к увеличению численности крыс и вредоносных насекомых.