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Питерец.ру » Общество » Комтранс отмахивается от жалоб активистов «Города перемен» из-за транспортной реформы

Комтранс отмахивается от жалоб активистов «Города перемен» из-за транспортной реформы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Активисты движения «Города перемен» требуют от Комитета по транспорту признать, что транспортная реформа принесла множество проблем, и решить их.

Активисты движения «Города перемен» требуют от Комитета по транспорту признать, что транспортная реформа принесла множество проблем, и решить их.

 «Также просим открыть доступ к отправке обращений обо всех проблемах общественного транспорта Санкт-Петербурга на портале «Наш Санкт-Петербург», в том числе фактов оплаты проезда онлайн-переводами на карту кондуктору», — говорится в послании к главе ведомства Кириллу Полякову.

В обращении активисты в очередной раз рассказали, как кондукторы требуют перевести плату за проезд на их личную банковскую карточку, если валидаторы не работают. На постоянные сбои постоянно жалуются горожане.

Однако в Комтрансе активистов обвинили в распространении ложной информации и признали лишь один факт перевода денег в оплату проезда на карту. Инцидент произошел 25 марта. В итоге кондуктор получила выговор, однако проблема не решилась.

О подобных случаях рассказывают петербуржцы в соцсетях. Тем временем проблема с неработающими валидаторами не решается, а чиновники Комтранса предпочитают отмахиваться от назойливых активистов, считая все их претензии выдумками.

Напомним, нововведения Смольного во главе с Александром Бегловым стартовали 1 апреля. Новые маршруты, измененная система оплаты, упразднение маршруток создали серьезные неудобства и вызвали недовольство горожан чиновниками и лично губернатором Бегловым.

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